¡Ú½»Ç·¹¾¥Ü¡¼¥È¡¦£Ó£Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ÛÅÄ¸¶À®µ®»á¡¡¶ÍÀ¸½çÊ¿Áª¼ê¤¬à°µÅÝÅª·Ð¸³á¤ÇÂçÉñÂæ¤Î½Å°µ¤ËÂÇ¤Á¾¡¤Ä
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹½»Ç·¹¾¤Î£Ó£Ç¡ÖÂè£´£¹²ó¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¡ÊÍ¥¾¡¾Þ¶â£±²¯£±£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤Ï£²£±Æü¡¢Âè£±£²£Ò¤Ç¾Þ¶â²¦·èÄêÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡££±£±¤«·î´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¾Þ¶â¥Ð¥È¥ë¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿£±£¸Áª¼ê¤«¤é£±£²Áª¼ê¢ª£¶Áª¼ê¤È¹Ê¤é¤ì¡¢¤Ä¤¤¤ËÌó£±£¶£°£°¿Í¤Î¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¤ËÄºÅÀ¤ËÎ©¤ÄàºÇ¶¯¥ì¡¼¥µ¡¼á¤¬·èÄê¤¹¤ë¡£¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥Õ¥¡¥óÎò£´£·Ç¯¤Î¸µÅ·ºÍ¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¡¦ÅÄ¸¶À®µ®»á¡Ê£¶£¶¡Ë¤Ï£±¹æÄú¤Ë¿Ø¼è¤ë¶ÍÀ¸½çÊ¿¤Îà°µÅÝÅª¤Ê·Ð¸³á¤ËÁ´Éý¤Î¿®Íê¤ò´ó¤»¤ë¡£¡¡
¡ÚÅÄ¸¶À®µ®»á¤¬Ç®¤¯¸ì¤ë¡Û¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÈÍÇÏµÇ°¡½¡½¡££²¤Ä¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ï»ä¤ÎÃæ¤Ç¹ñÌ±Åª¹Ô»ö¤À¡£Âç¤²¤µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤¿°ìÇ¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ëÉñÂæ¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê½»Ç·¹¾¤Î¿åÌÌ¡¢Ãæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤Î¥¿¡¼¥Õ¤¬¤è¤¯»÷¹ç¤¦¡£¤¢¤ÎÆÈÆÃ¤Î¶ÛÄ¥´¶¤òÌ£¤ï¤ï¤Ê¤¤¤È°ìÇ¯¤ò±Û¤»¤Ê¤¤¤Î¤À¡£¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤âº£Ç¯¤Ç¤â¤¦£´£°²óÌÜ¡£Âè£±²ó¡Ê£±£¹£¸£¶Ç¯¡Ë¤Ï¤Þ¤À¾¼ÏÂ¤Ç»ä¤Ï£²£°Âå¤À¤Ã¤¿¡£·îÆü¤¬·Ð¤Ä¤Î¤¬Áá¤¤¡£¤Ä¤¯¤Å¤¯»þ¤ÎÎ®¤ì¤ò´¶¤¸¤ë¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢»ä¤ÎËÜÌ¿¤Ï¶ÍÀ¸½çÊ¿Áª¼ê¤À¡£¾Þ¶â¾å°Ì£¶¿Í¤¬Â³¡¹¤ÈÃ¦Íî¤¹¤ëÇÈÍð¤ÎÃæ¡¢¶ÍÀ¸Áª¼ê¤Ï¼Â¤Ë°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥È¥é¥¤¥¢¥ë£²£î£ä¤Î£±¡¢£²ÁöÌÜ¤Ï¤È¤â¤Ë£²¥³¡¼¥¹¤«¤éº¹¤·¤Æ£²Ãå¡£ÆÃ¤Ë£²ÁöÌÜ¤ÏÆ»Ãæ¤â¥¥ì¥¥ì¤ÇÆ¨¤²¤¿º´Æ£ÍãÁª¼ê¤ËÇ÷¤ëÀª¤¤¤À¤Ã¤¿¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¾å¤¬¤¤¤ë¤¬¡¢¥¿¡¼¥ó¤ÎÀÚ¤ìÌ£¤ä¥ì¡¼¥¹¤Î·ø¼Â¤µ¤ÏÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÈ´·²¤À¡£¤½¤·¤Æ¥È¥é¥¤¥¢¥ëºÇ½ªÀï¤Î¥¤¥óÂ®¹¶·à¤ò¸«¤Æ»ä¤Ï³Î¿®¤·¤¿¡£
¡¡²¿ÅÙ¤â¸À¤¦¤¬¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÏÆÈÆÃ¤À¡£ÍÇÏµÇ°¤ò·Ð¸³¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿»ä¤¬»×¤¦¤Ë¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦ÂçÉñÂæ¤Ç¤Ï½Å°µ¤Ë¾¡¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤Ç¤Ï¡¢½Å°µ¤Ë¾¡¤Ä¤Ë¤Ï²¿¤¬É¬Í×¤«¡£¤³¤ì¤Ï¥±¡¼¥¹¥Ð¥¤¥±¥¤¡¼¥¹¤À¡£È´·²¤Î¥¨¥ó¥¸¥óÎÏ¤¬¼«¿®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ËÂÇ¤Á¾¡¤Ä¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¤Ï·Ð¸³¡¢µ»½Ñ¤¬¹¥·ë²Ì¤òÀ¸¤ó¤À¤ê¡¢È¿ÂÐ¤Ë½é½Ð¾ì¤ÎàÉÝ¤¤¤â¤ÎÃÎ¤é¤ºá¤¬½Å°µ¤ò¿á¤Èô¤Ð¤¹¤³¤È¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ë¡£¤Ç¤Ï¡¢¶ÍÀ¸Áª¼ê¤Î¾ì¹ç¤Ï²¿¤«¡£¤º¤Ð¤ê°µÅÝÅª¤Ê·Ð¸³¤À¡£
¡¡¥°¥é¥ó¥×¥ê½Ð¾ì£±£±²óÌÜ¡££²£°£±£·Ç¯¤Ë¤Ïº£²ó¤ÈÆ±¤¸¤¯Çò¤¤¥«¥Ý¥Ã¥¯¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤ê²«¶â¤Î¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤òÂ×´§¤·¡¢£²ÅÙ¤Î½àÍ¥¾¡¡Ê£²£°£±£¹¡¢£²£°£²£´Ç¯¡Ë¤ò¸Ø¤ë¡£Èà¤Ï¤¢¤ÎÄ¥¤êµÍ¤á¤¿¶õµ¤¤Ë¤Î¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£ºòÇ¯¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¤Ï£²¥³¡¼¥¹¤«¤é¥¤¥ó¤ÎÆÇÅçÀ¿Áª¼ê¤Î²û¤òÂª¤¨¡¢°ì½Öº¹¤·¤¬Æþ¤Ã¤¿¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¡£¤¢¤Î²ù¤·¤µ¤ÏËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤½¤ÎÀã¿«¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ù¤¯¡¢º£Ç¯¤Ï¥¤¥ó¤«¤é´°àú¤ÊÆ¨¤²ÀÚ¤ê¤Ç£²ÅÙÌÜ¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ä¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£