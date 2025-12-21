【GUの淡ブルー】がオシャレ！ 40・50代に似合う「即戦力トップス」

落ち着いた雰囲気も、洗練された印象もある「淡ブルー」。ほっこりしがちな冬コーデがおしゃれに垢抜けそうな淡ブルーアイテムは、ワンランク上の着こなしを楽しみたいミドル世代にぴったり。今回は【GU（ジーユー）】から、この冬出番が増えそうな「即戦力トップス」をご紹介します。

プラスワンで旬度アップ！ 上品に華やぐカーディガン

【GU】「パフニットクルーネックカーディガン」\1,990（税込）

ブルーとグリーンをミックスしたような色味が、トレンド感をアップさせるカーディガン。落ち着いたトーンでミドル世代もコーデに取り入れやすそう。ふっくらとした起毛加工を施した糸で編んでいるため、コーデに上品な華やかさもプラスできるかも。コンパクトなシルエットで、パンツにもスカートにも合わせやすいのも嬉しいポイント。

明るく爽やかな冬映えコーデ

淡ブルーが新鮮なカーディガンを投入することで、見慣れたデニムコーデも洗練度がアップ。明るいベージュカラーのストールをぐるっと巻けば、ダークトーンになりがちな冬の装いが爽やかに垢抜け、ワンランク上のカジュアルスタイルを楽しめそうです。

大人コーデの相棒にしたい高機能Tシャツ

【GU】「ウォームスムースクルーネックT（12分袖）」\1,290（税込）

淡く明るいトーンのブルーが、冬コーデに爽やかな抜け感を与えるクルーネックT。吸湿発熱性のある「なめらかなスムース素材で着心地がよい」（公式サイトより）とのこと。保温・静電気防止・ストレッチといった機能性も充実。カジュアルすぎずキレイめに着こなしやすいのも魅力です。シンプルで合わせやすいため、大人コーデの即戦力になりそう。

インナーとしても活躍！ 垢抜けレイヤードコーデ

サムホール付き & 12分袖のTシャツは、手首まで暖かいだけじゃなく、こなれた印象も与えられそう。体にフィットするシルエットでインナーとしても活躍。スタッフさんのようにショート丈カーディガンを合わせると旬のレイヤードコーデも簡単に完成し、シンプルスタイルもおしゃれに垢抜けそうです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i