『ナイツ ザ・ラジオショー』に“クズ芸人”小堀敏夫が生出演 『ザ・ノンフィクション』とのスペシャルコラボ企画が実現
フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』が10月に、放送開始から30年という大きな節目を迎えたことを受け、ニッポン放送の『ナイツ ザ・ラジオショー』（後1：00）とのスペシャルコラボが実現することが発表された。
【写真】大反響を呼んだ地下アイドル・きららさんの人生を追う
放送30周年の『ザ・ノンフィクション』と、12月25日に放送1000回を迎えるニッポン放送『ナイツ ザ・ラジオショー』で、記念スペシャルコラボ企画が放送される。パーソナリティーのナイツは、これまでにも同番組内で“クズ芸人”シリーズについてトークを展開。今年、開催した『ナイツ独演会 333と555』では、『ザ・ノンフィクション』のシーンの一部をナイツの二人が“完コピ”した10分を超えるVTRを制作し、上映。満員の観客を沸かせた。
そんな『ザ・ノンフィクション』愛にあふれるナイツのラジオ番組に出演するのは、『ザ・ノンフィクション クズ芸人の生きる道〜57歳 婚活始めます〜』で大きな話題となったガッポリ建設・小堀敏夫と、相方の室田稔。ナイツとは旧知の仲で、互いの芸人人生をよく知る関係だけに、コンビの歩み、『ザ・ノンフィクション』出演後の反響、その後の変化など、本音のトークを展開する。
YouTubeチャンネル「フジテレビドキュメンタリー」では、ナイツ・塙宣之を追ったスペシャル告知映像を配信中。さらに、12月25日の生放送の模様は、大みそかのフジテレビ『ザ・ノンフィクションの大みそか2025〜放送30周年スペシャル〜』の放送後に特別配信する。
