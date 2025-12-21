大掃除や庭木の手入れなど、脚立の出番が多くなる時期だ。

体力やバランス感覚が衰えている高齢者が使い方を誤ると、事故につながる危険がある。安全な使い方を教わった。（及川昭夫）

「脚立にのって洗濯物を干す際に、７０代の女性がバランスを崩し、腰椎を骨折した」「屋根の雪下ろしをするために脚立をかけていた７０代の女性が２メートルの高さから転落し、神経・脊髄を損傷した」。消費者庁などが管理し、事故の情報が集約されている「事故情報データバンク」には、２００８年４月から今年１０月まで、脚立が関係する事故が５３０件登録されている。負傷者の年齢が不明な事故を除くと、６０代以上が４割を超えている。

年を取ると足腰などの力やバランス感覚が衰える。また、荷物を持って脚立を上り下りするなど、複数の動作を同時に行うのが難しくなることも原因とみられる。

独立行政法人「製品評価技術基盤機構（ＮＩＴＥ）」によると、脚立の上で壁やものを押したり引いたりすると、反動で脚立が不安定になる。また、脚立の昇降面の横方向に体を乗り出すとバランスを崩して転倒や転落の恐れがあるので注意が必要だという。

◇

実際に脚立を使用する場合はどのような注意が必要なのだろうか。脚立貸し出しサービスも行っているホームセンター「ユニディ相模大野店」（相模原市）店長は「脚立を組み立てる時から注意してほしい」と話す。

脚立には、使用中に支柱が開いてしまうのを防ぐ「開き止め金具」がついているので、金具で確実に支柱を固定し、開かないようにする。そのうえで、平らで固い地面の上に置いて使う。

上り下りする時は脚立から手を離さず、バランスを崩さないように、体は脚立の方に向ける。作業中は、両手と両足の４点のうち、作業に使う手を除いた３点を脚立に付けて体を支える「３点支持」を守る。筋力が衰えている高齢者は、足だけでなく手も使って体を支えないと、転落する危険が高まる。両手を使わざるを得ない場合は、両足のほか、両足の膝やすねを脚立に付けて体を安定させる。

天板の上にのったりまたがったりして作業をすることは絶対に避ける。「バランスを崩しやすく、転落しそうになっても足で踏ん張って防止することは難しい」（店長）。

高さ２４０センチ以上の脚立は上から３段目、２１０センチ以下の脚立は上から２段目にのって作業をする。

最近は、上り下りする時の手すりがついた脚立も、高齢者の人気が高い。

また、それほど高い場所の作業でなければ、脚立でなく踏み台を選ぶという方法もある。踏み台は天板に立つことができるので体を安定させやすい。高齢者が安全に使えるように、大きな天板の踏み台もある。

店長は「部屋の掃除であれば踏み台で十分な場合もある。どのような作業をするのか考えて脚立と使い分けてほしい」と話している。