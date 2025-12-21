タレント山之内すず（24）が21日、TBS系「アッコにおまかせ！」（日曜午前11時45分）に生出演。前日に記録会で50キロを歩いたことを話した。

準レギュラー陣の今年最も記憶に残った出来事で、山之内は番組前日の20日にウオーキングイベントに参加したことを話した。「『Oneday50キロ記録会』というのがありまして。（東京都）足立区北千住の方から埼玉県の川越まで。50キロ歩く大会に参加していて。今、本当に足が動かない状態で」。

これを聞いた和田アキ子（75）ら出演者は一様に驚いた様子。山之内が「朝8時半にスタートして、制限時間が10時間って決まっているので、6時半までにはゴールしなきゃいけないんですけど、それは達成できず。ただ、最後まで50キロ、10時間45分かけて歩いて。完歩賞はいただきました」と言うと、スタジオから拍手が起きた。

そして「直立はできるんです。ちょっとでも動くと本当に痛い」と今の体の状態を話した。「歩くのはもともと好きで。35キロくらいまでは歩けるんですけど、40キロからがダメでしたね。でも、あきらめたくないし、せっかくやから歩き切りたいから、ほんまに泣きながら歩きました」。

参加者は260人ほどで「30人くらいはリタイアされていたっぽいんですけど。私がいちばん最後。最後尾でスタッフのみなさん、運営のみなさんに励まされながら。運営のみなさんが優しかったからゴールできました」と感謝した。

カンニング竹山（54）が「最後は精神力だけで」と聞くと、山之内は「心だけで動いていました。足は動かないんで。心でどうにか足をこう出すみたいな」。すると出川哲朗（61）が「ほんと、ごめん。何のために…」。竹山がすかさず「聞いちゃだめよ」と、出川に言った。