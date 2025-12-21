Snow Man初のポップアップイベント『Snow Man 1st POP-UP』が、12月20日に大阪・VS.にてスタートした。メンバーの佐久間大介が、現地を訪れた際のオフショットを自身のInstagramに投稿している。

2025年夏にソウルからスタートし、台北、バンコクと巡ってきたポップアップイベントは、これまでに開催してきた各地域をイメージして撮影された現地のフォトグラファーによるキービジュアル展示のほか、Snow Manの軌跡を辿る展示やフォトスポットが随所に散りばめられている。

佐久間は「行って来ました～ (^^) 凄かった！！！綺麗だった！！！Snow Manのヒストリーだったり！思い出いっぱい！！そして撮り下ろしのビジュがいい！！#SnowMan 好きな人にはたまらない空間になってました (^^) ぜひ行かれる方は楽しんでね (^^) 」と綴り、クリスマスイルミネーションのようなロマンチックなショットを公開。ポップアップには向井康二、岩本照も訪れており、「14・16・17枚目はひかるが撮ってくれた (^^) 」と向井とのツーショットなどを紹介している。

（文=リアルサウンド編集部）