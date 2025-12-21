寒くなると多くの虫は冬眠して活動が減りますが、人間の住環境の変化などによって、1年中活動する虫も見受けられます。

その中に、本や穀物粉などで見られる「チャタテムシ」という虫がいます。

放っておけばアレルギーの原因に繋がるチャタテムシの効果的な対策法とは？

【エアコンのカビを食べて繁殖「最後まで残るのはチャタテムシ」】

チャタテムシは高温多湿の条件の下、活動が活発になります。そのため、冬場は基本的に見かけることは多くありませんが、湿度や温度を一定にしている場所では多く発生することがあります。

石川県金沢市に本社を置く害虫駆除などを専門に行う「北陸環境衛生」では、今年の１月、能美市内の工場を調査した際、大量のチャタテムシを確認しました。

北陸環境衛生 谷内政樹業務部長「弊社では食品工場や医薬品の工場などで昆虫調査を行っています。どんなに清潔にしていても『最後に残るのはチャタテムシ』というほど、制御するのが難しい虫です」

以前は梅雨から初夏にかけて発生していたチャタテムシですが、温暖化によって気温の高い日が秋になっても続くようになり、近年では10月くらいまで多く確認されています。

工場では、24時間空調などで温度や湿度を一定にしていたため、冬場でもチャタテムシが活動できたとみられています。調査を行った工場では、長期間にわたって置かれていた段ボールにカビが発生したことが原因でチャタテムシの大量発生に繋がっていました。

また、北陸のように雨が多いと湿度が高い状態が続くため、カビが発生しやすくなります。すると、エアコンの中でカビが発生し、チャタテムシの繁殖に繋がると谷内業務部長は話します。

北陸環境衛生 谷内政樹業務部長「湿度の高い空気が熱交換の中を通る際に冷やされ、除湿された空気が吐き出されます。その際、除湿で取り除かれた水分によってエアコンの排水を受けるドレンパンと呼ばれる受け皿にカビを発生させます。そのカビを食べて繁殖したチャタテムシが部屋の中の別の場所でも確認されるということが起こります」

2025年はチャタテムシの発生が例年よりも少し多く感じられたと話す谷内業務部長。地球温暖化が問題となる中、今後もチャタテムシは季節を問わず発生するかもしれません。

【特徴は？ 分類・体長・屋内での主な発見場所】

チャタテムシはカジリムシ目に分類され、昔から日本中広く分布しています。チャタテムシ類は全国に140を超える種類が生息しているとみられています。

体長は1ミリほどで、体は平たい形をしており、淡い褐色をしています。家の中にある古い本や段ボール、穀物粉や畳、押し入れなどでよく見られています。

石川県ふれあい昆虫館 渡部晃平学芸員「石川県ふれあい昆虫館でもヒラタチャタテは標本に寄ってきますが、食べているのは本ではなく、カビを餌にしています。そのため、カビのあるところなどでよく目撃されています。」

また、埃なども好むため、埃の溜まっている場所で確認されるなど、屋内のどこにでも生息しています。

【大量発生の原因 年中活動を可能にする環境と対策の鍵】

寒さや乾燥に弱いチャタテムシ。成虫の寿命は半年ほどで、梅雨時から夏場にかけて大量発生する場合があります。

しかし、条件さえ合えば1年中生息するため、エアコンや加湿器などで気温や湿度を保っている場所では年中活動できるそうです。

石川県ふれあい昆虫館 渡部晃平学芸員「高温多湿を好むチャタテムシを温度や湿度を変えて成長を観測した実験では、気温25度・湿度55％や気温35度・湿度65％では成長が確認されませんでした。しかし、気温25度・湿度75％では卵と幼虫が確認されたことから、湿度の高い場所を好むことが分かります。」

チャタテムシの繁殖を防ぐためには、湿度を50%以下に保つなど、湿度の低さが一つのポイントとなります。

【驚異の繁殖力！ オスはいなくてもメスだけで100〜200個産卵 2週間で大発生の危険性】

チャタテムシは野外では鳥の巣などに生息しています。翅（はね）がないため、飛ぶことはありませんが、小さいので屋内への侵入を防ぐことは難しいとされています。

人間を噛むことはありませんが、死骸やフンを吸引することでアレルギーの原因となる場合があります。

また、チャタテムシの厄介な一面に「繁殖力の高さ」も挙げられます。チャタテムシはオスがいなくても、メスだけで繁殖することができ、１回の産卵で100〜200個の卵を産みます。幼虫は11日間という短期間で成虫へと成長します。

石川県ふれあい昆虫館 渡部晃平学芸員「2週間で200匹増えることを考えると、チャタテムシは1匹でも屋内へと侵入すると爆発的に増えてしまう可能性があります。発見した時には速やかに駆除した方が良いと言えますね」

【徹底駆除＆再発防止！ 掃除機、天日干し、そして最も重要な予防策】

チャタテムシは非常に素早く、駆除も厄介です。爪で潰すなどして駆除することも可能ですが、すぐに逃げてしまうため、潰しづらいという難点もあります。

石川県ふれあい昆虫館 渡部晃平学芸員「私たちはチャタテムシを見つけた時にはガムテープやセロファンテープなどのテープ類にくっつけて駆除しています。」

その他にも、ドラッグストアなどで販売されているチャタテムシ用の防虫剤を使用して駆除したり、数が多ければ掃除機で吸ってゴミと一緒に捨ててしまったりするのも手段として挙げられます。

また、畳や段ボールなど、日光にあてられる物は天日干しすることによってカビの繁殖を抑え、チャタテムシを寄せ付けないようにすることも有用です。

穀物粉などの場合は開封後、冷蔵庫の中で保存することでチャタテムシが入り込むことを防げます。

そして、最も大切なのは室内を清潔に保つこと。部屋の中に埃を溜めず、こまめな換気などで50〜60％を目安とした適切な湿度管理をすることでチャタテムシの大量発生は食い止められる可能性が上がります。

1匹程度であればそこまで目につかないため気になりませんが、大量発生すると不快この上ないチャタテムシ。日頃の掃除や換気を徹底してカビの発生を抑えることが冬場も含めたチャタテムシ対策の基本と言えそうです。