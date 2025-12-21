日本に残っている最後のパンダが2026年1月、中国に返還されることが決まりました。中国からの旅行者が減り、観光地では異変も起きています。

中国人の観光客に人気の街、東京‧銀座。この週末も、外国人の姿が多くみられます。

中国語を話している人に話を聞いてみると、ほとんどが香港からの観光客。中国本土から来たという人は、なかなか見つかりません。

中国人観光客に人気の街・鎌倉では...

鎌倉小町商店会 今雅史 会長

「個人の客はまだ多い。象徴的なのが、団体の中国の人たちが減ってきた」

多い時で、外国人客の7割ほどが中国人だったというお店では...

鎌倉蒟蒻しゃぼん スタッフ

「（売り上げの）減少率は結構高いと思う。来年2月に春節があると思うが、そこまで⻑引いてくると影響は大きい」

国内屈指の観光地・京都では、宿泊施設に異変が起きていました。外国人旅行客の急増などで宿泊料金が高騰し、主要ホテルでの客室単価は平均で1泊2万円を超えていましたが...

東京からの観光客

「2泊で1万円ちょっと。安いと思った」

例えば京都駅周辺のホテルの22日（月）の宿泊料金を見てみると、1万円以下がずらり。団体客に人気のホテルが、相次ぐキャンセルで値下げしていると見られます。

香港でも“警戒要請”も「私たちと関係ない」

実際、日本を訪れる中国人はどれぐらい減っているのでしょうか。

まず2024年の数字を見ると、10月と11月を比べると、中国人旅行客の数はほとんど変わりません。ところが2025年は、11月が10月と比べ2割ほど、16万人も減少しているのです。

中国政府が渡航自粛を呼びかけたのが、11月14日。半月だけで、キャンセルが多く出た可能性もあります。

一方、中国本土ほど影響を受けていないのが、香港からの観光客。香港でも日本への渡航に関する“警戒要請”が出ているそうですが...

香港からの観光客

「（Q．渡航警戒要請が出た中で、日本に来た理由は）それは私たちと関係ない、政治的なことと私は関係ない」

香港からの観光客

「この問題には答えられないが、（日中関係が）よくなってほしい」

両国の関係改善を望む声もあがるなか、日中の溝の深さを象徴するような事態も...

上野のパンダ6時間待ち 今後の貸与は「担当部門に聞いて」

20日、東京‧上野動物園にはまだ暗いうちから多くの人が詰めかけ、開園前には3600人が列を作りました。その目的は...

パンダを見に来た男の子

「1月末でパンダが中国に行っちゃうから、早めに（見に）いこうとおもって」

東京‧上野動物園の2頭のパンダ、シャオシャオとレイレイ。2026年2月20日までという協定があり、検疫手続きなどの関係上、2026年1月、中国へ返還されることが発表されたのです。

パンダを予約なしで観覧できる最後の週末となり、大勢の家族連れが詰めかけたのですが...

上野動物園 スタッフ

「ジャイアントパンダの観覧受付は終了しました」

20日は、午前10時半すぎに受付が終了。

来園した親子

「（Q．パンダ見られた?）見られませんでした」

「見れなかったね、（日曜）7時にリベンジするんだよね」

パンダが見られるまでは、最大6時間待ち。23日からは、事前の予約が必要となります。

2026年1月下旬には見られなくなる上野動物園のパンダ。東京都は、中国側に新たなパンダの貸与を求めていますが...

中国外務省 郭嘉昆 報道官

「（Q．今後、日本にパンダを貸与する方針は）あなたが言及した具体的な問題については、中国の担当部門に聞いてください」

このままでは、約50年ぶりにパンダが国内からいなくなってしまいます。

国交正常化から続いた「パンダ外交」の行方は？

始まりは、1972年のことです。

日中国交正常化が実現した年に、日本に初めてやって来たパンダ。その後、日中友好の象徴として、途切れることなく中国から貸与されてきました。

2010年、尖閣問題で関係が悪化した際も、約5か月後には予定通り2頭のパンダが日本へ。そんな「パンダ外交」の歴史が途絶えるかもしれない事態に...

来園した親子

「こんなに（日中関係の）影響があるのかというのはすごく思います。（パンダ）戻ってきてほしいです」

来園した親子

「日本も中国も仲良くして、パンダもすぐに帰ってきてもらって、またみんなで（パンダを）見られるようになったらいいなと思います」

パンダが再び中国から送られる日は来るのでしょうか。