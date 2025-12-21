井浦新、ショートアフロヘアで雰囲気ガラリ「ポップアートみたい」「ファンキーで素敵」の声
【モデルプレス＝2025/12/21】俳優の井浦新が12月19日、自身のInstagramを更新。ショートアフロヘアの写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】51歳ベテラン俳優「似合うのすごい」おしゃれな斬新ヘアスタイル
井浦は「今日はショートアフロにした」とつづり、短髪のアフロヘアにサングラスを合わせたショットを投稿。黒を基調に、青、緑、赤のカラーが印象付けられるよう加工された写真は、ポップアートを彷彿とさせる作品に仕上がっている。
この投稿に「ポップアートみたいな写真」「ファンキーで素敵」「雰囲気変わる」「アート感ある」「お洒落すぎ」「似合うのすごい」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】51歳ベテラン俳優「似合うのすごい」おしゃれな斬新ヘアスタイル
◆井浦新、ショートアフロヘア公開
井浦は「今日はショートアフロにした」とつづり、短髪のアフロヘアにサングラスを合わせたショットを投稿。黒を基調に、青、緑、赤のカラーが印象付けられるよう加工された写真は、ポップアートを彷彿とさせる作品に仕上がっている。
◆井浦新の投稿に反響
この投稿に「ポップアートみたいな写真」「ファンキーで素敵」「雰囲気変わる」「アート感ある」「お洒落すぎ」「似合うのすごい」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】