土居志央梨、黒ドレス×網タイツのダンス姿公開「10DANCE」オフショに「かっこよすぎ」「色気と強さに惚れる」と反響
【モデルプレス＝2025/12/21】女優の土居志央梨が12月20日、自身のInstagramを更新。自身が出演しているNetflix映画「10DANCE」のオフショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】「虎に翼」女優「美しいスタイル」黒ドレス×網タイツ姿
土居は「私にはラテンの血が流れている。かもしれない。」とつづり、腕に赤いラインの入った黒い衣装でステップを踏む動画を投稿。ハイヒールに網タイツを合わせ、スラリと伸びた脚が際立つスタイルを披露している。
この投稿に「かっこよすぎ」「ラテンの血はありそう」「ダンス姿素敵」「お茶目なところ可愛い」「色気と強さに惚れる」「美しいスタイル」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆土居志央梨「ラテンの血が流れている」ダンス姿を披露
◆土居志央梨の投稿に反響
