アイナ・ジ・エンド「2025年、革命を起こせました！」、年内最後のワンマンで熱いメッセージ 自身初のアジアツアー発表【セットリストあり】
歌手のアイナ・ジ・エンドが20日、東京ガーデンシアターにて2025年最後のワンマンライブ『nukariari』を開催した。ライブの最後には、全7都市を回る自身初のアジアツアーの開催を発表した。
【ライブ写真8点】圧巻のパフォーマンスを見せつけたアイナ・ジ・エンド
今年はテレビアニメ『ダンダダン』第2期オープニングテーマ「革命道中」が国内外で大ヒットを記録し、アーティストとして大きく飛躍したアイナ。MCでは、「あなたのおかげで2025年、革命を起こせました！これからも一緒にいてほしい、いいかー！」と、ファンに熱くメッセージを投げかけた。
ライブの最後には、ソウル、バンコク、台北をはじめ、日本国内を含めた全7都市を回る、アイナ・ジ・エンドとして初のアジアツアー『AiNA THE END LIVE TOUR 2026 - PICNIC -』の開催を発表。チケットは一部公演を除き、きょう21午前10時からアイナ・ジ・エンド オフィシャルファンクラブ「アイナ荘」にて受付中。
ライブ終了後は、U-NEXTにて見逃し配信がスタートとなった。また、本公演を完全収録した映像作品『AiNA THE END "nukariari"』が26年3月25日に発売される。Blu-rayには、ライブ本編映像に加え、9月に東京・新宿で行われたサプライズライブ「新宿で暴れちゃうじゃんよ at 新宿歌舞伎町タワー前シネシティ広場」ほか、ドキュメンタリー映像が収録される。そして、本公演のアフタームービーがアイナ・ジ・エンド Official YouTube チャンネルにて公開となった。
＜"nukariari" セットリスト＞
01. Poppin' Run
02. Frail
03. ZOKINGDOG
04. Sweet Boogie
05. 家庭教師
06. アイコトバ
07. Red:birthmark
08. Love Sick
09. 静的情夜
10. Mogwrians7
11. 日々
12. 金木犀
13. スイカ
14. Aria
15. クリスマスカード
16. BLUE SOULS
17. Entropy
18. ペチカの夜
19. 革命道中
20. 宝者
21. きえないで
22. サボテンガール
■『AiNA THE END LIVE TOUR 2026 - PICNIC -』公演スケジュール
2026年4月23日(木) [ソウル] Yes24 Live Hall
2026年4月28日(火) [バンコク] The Street Hall
2026年5月11日(月) [台北] Legacy Taipei
2026年6月21日(日) [福岡] 福岡市民ホール 大ホール
2026年6月23日(火) [名古屋] Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール
2026年6月25日(木) [大阪] オリックス劇場
2026年7月5日(日) [東京] NHKホール
