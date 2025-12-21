神奈川県には、人気の銭湯やサウナも数多く存在します。今回は、中でも特にユーザーから高い評価を数多く獲得した「RAKU SPA 鶴見」を詳しく紹介します。（サムネイル画像：「RAKU SPA 鶴見」公式Instagramより）

写真拡大

ハイレベルなサウナや温泉が楽しめるスーパー銭湯やスパなどの施設を、休日や仕事終わりの楽しみにしている人も少なくないはず。日々の疲れを癒すリラックスタイムは、何物にも代えがたい時間ですよね。しかし、近年では高い人気をほこる施設も多く、どこに行けばよいか迷ってしまう……そんな思いを抱えている人もいるのではないでしょうか。

そんな人に向けて、All About ニュース編集部が厳選した、人気かつ評価の高いサウナやスーパー銭湯の施設を紹介します。今回紹介するのは、神奈川県で人気の施設「RAKU SPA 鶴見」です。

※2025年12月時点で、Googleクチコミが500件以上、平均評価が4.0超えの銭湯を紹介しています

この記事の執筆者：
All About ニュース編集部

【アクセス＆料金】「RAKU SPA 鶴見」の詳細情報

「RAKU SPA 鶴見」はコミック読み放題も魅力

15種類のお風呂とサウナ、そして6種類の岩盤浴を備えた充実の設備を気軽に楽しめる施設。温浴ゾーンには、露天風呂や多彩な変わり湯、高濃度炭酸泉などを完備しています。休憩エリアでは2万冊以上のコミック・雑誌が読み放題。200種類以上の豊富なメニューを提供する食事処も魅力です。

「RAKU SPA 鶴見」の口コミは？

「RAKU SPA 鶴見」には、以下のような口コミが寄せられています。

「露天も内湯も、お風呂の種類が豊富」
「仕事の疲れを癒すのにぴったり」
「岩盤浴はカップルや友だちとゆっくりできる」

アクセス・料金情報は？ 泊まれる？


▼アクセス
所在地：神奈川県横浜市鶴見区元宮2丁目1番39号
最寄駅：JR京浜東北線 鶴見駅 / JR東海道線 川崎駅 など

▼料金
※料金は全て大人料金平日：2250円
土・日・祝：2850円

▼宿泊可否
宿泊：不可
(文:All About ニュース編集部)