【神奈川県の人気スーパー銭湯】「RAKU SPA 鶴見」は多彩なお風呂が楽しめる。コミック2万冊も読み放題！
ハイレベルなサウナや温泉が楽しめるスーパー銭湯やスパなどの施設を、休日や仕事終わりの楽しみにしている人も少なくないはず。日々の疲れを癒すリラックスタイムは、何物にも代えがたい時間ですよね。しかし、近年では高い人気をほこる施設も多く、どこに行けばよいか迷ってしまう……そんな思いを抱えている人もいるのではないでしょうか。
そんな人に向けて、All About ニュース編集部が厳選した、人気かつ評価の高いサウナやスーパー銭湯の施設を紹介します。今回紹介するのは、神奈川県で人気の施設「RAKU SPA 鶴見」です。
※2025年12月時点で、Googleクチコミが500件以上、平均評価が4.0超えの銭湯を紹介しています
この記事の執筆者：
All About ニュース編集部
【アクセス＆料金】「RAKU SPA 鶴見」の詳細情報
「露天も内湯も、お風呂の種類が豊富」
「仕事の疲れを癒すのにぴったり」
「岩盤浴はカップルや友だちとゆっくりできる」
▼アクセス
所在地：神奈川県横浜市鶴見区元宮2丁目1番39号
最寄駅：JR京浜東北線 鶴見駅 / JR東海道線 川崎駅 など
▼料金
※料金は全て大人料金平日：2250円
土・日・祝：2850円
▼宿泊可否
宿泊：不可
(文:All About ニュース編集部)
「RAKU SPA 鶴見」はコミック読み放題も魅力15種類のお風呂とサウナ、そして6種類の岩盤浴を備えた充実の設備を気軽に楽しめる施設。温浴ゾーンには、露天風呂や多彩な変わり湯、高濃度炭酸泉などを完備しています。休憩エリアでは2万冊以上のコミック・雑誌が読み放題。200種類以上の豊富なメニューを提供する食事処も魅力です。
「RAKU SPA 鶴見」の口コミは？「RAKU SPA 鶴見」には、以下のような口コミが寄せられています。
アクセス・料金情報は？ 泊まれる？
