¡ÖANA¡×¤ÎCM¤Ç¸«¤»¤¿ô¥¤È¤·¤¿É½¾ð¡¢¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ø²¦ÍÍ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¾þ¤é¤Ê¤¤¾Ð´é¤Ç»ëÄ°¼Ô¤òÌ¥Î»¤¹¤ëºãÌÚÍ®ÍÕ¡Ê¤µ¤¨¤¡¦¤æ¤º¤Ï¡Ë¤¬¡¢12·î22Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤1¡¦2¹çÊ»¹æ¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬º£²ó¡¢¤º¤Ã¤È"¹¥¤"¤À¤È¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¿¥°¥é¥Ó¥¢¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ã¤¦É÷¤ò¿á¤«¤»¤¿¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡Ú郄Ìî¿¿±û¤Á¤ã¤ó¤ÈÊÔ¤ßÊª¤ò¡Û
¡½¡½º£²ó¡¢½µ¥×¥ì¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤È¤Î»£±Æ¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¡©
ºãÌÚ¡¡º£²ó¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó´Þ¤á¤Æ¤Û¤ÜÁ´°÷½éÂÐÌÌ¤Ç¡¢ºÇ½é¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¶ÛÄ¥¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µÕ¤Ë¤½¤ì¤¬¤¹¤´¤¯¿·Á¯¤Ç¡£¤¤¤Ä¤â¤È¤ÏÁ´Á³°ã¤¦É½¾ð¤ä¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¡¢¡Ö¤Þ¤À¤³¤ó¤Ê´é¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤È¼«Ê¬¤Ç¤âÈ¯¸«¤À¤é¤±¤Î»£±Æ¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤¬°ìÈÖ°ã¤Ã¤¿¡©
ºãÌÚ¡¡º£¤Þ¤Ç¤Ïà¥Õ¥ì¥Ã¥·¥åáà¤«¤ï¤¤¤¤á¤¬¥á¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤ÏÁ´ÂÎ¤òÄÌ¤·¤Æà¥«¥Ã¥³¤¤¤¤áàÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤á¥Æ¥¤¥¹¥È¤¬¶¯¤á¤Ç¤·¤¿¡£¾Ð´é¤è¤ê¤â¡¢·è¤á´é¤ä¿§¤Ã¤Ý¤¤É½¾ð¤òÂ¿¤¯»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¡Ö26ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼«Ê¬¤À¤«¤é¤³¤½¸«¤»¤é¤ì¤ëºãÌÚÍ®ÍÕ¡×¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½»ïÌÌ¤Ë¤Ï»È¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¿å¤ò»È¤Ã¤¿»£±Æ¤ÇàÆúá¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥«¥Ã¥È¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤Í¡£
ºãÌÚ¡¡¤¢¤ì¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡¡¼«Ê¬¤Ç¿å¤ò¤Þ¤¤Ê¤¬¤é¡Ö¤³¤ì¡¢Æú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤«¤Ê¡©¡×¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¢¤Î»þ´Ö¤¬¤½¤ÎÆü¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½º£²ó¤Ï¡ÖÂÎ¤Å¤¯¤ê¡×¤¬´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤±¤É¡£
ºãÌÚ¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£´°Á´¤ËÌýÃÇ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¡Öº£Ç¯¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï¤â¤¦½ª¤ï¤ê¤«¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Âç¹¥¤¤Ê¥Þ¥Ã¥¯¡¢¥³¥³¥¤¥Á¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¥É¥ó¥¡¼¤ò¤Ò¤¿¤¹¤é¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤¹¤ëÆü¡¹......¡£
¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤é¹²¤Æ¤Æ¿©»öÀ©¸Â¤È¶Ú¥È¥ì¤òµÍ¤á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ï´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈ¿¾Ê¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤½¤³¤ÇÍê¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¥¨¥¹¥Æ¥Æ¥£¥·¥ã¥ó¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤Ç¤·¤ç¡©
ºãÌÚ¡¡¤Ï¤¤¡£¿©»öÀ©¸Â¤È¼«Ê¬¤Î±¿Æ°¤À¤±¤Ç¤Ï´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Êì¤ËÍê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£»þ´Ö¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÌëÃæ¤Ë¼Â²È¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¿²¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë3»þ´Ö¥³¡¼¥¹¤ÎÁ´¿È¥ê¥ó¥Ñ¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ò3²ó¤â¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡£
»ä¡¢¤à¤¯¤ßÂÎ¼Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢Î®¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤À¤±¤Ç¤â¤«¤Ê¤êÊÑ¤ï¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Êì¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤É¤¦¤Ë¤«¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£Êì¤â»¨»ï¤¬½Ð¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ì¡¢»ä¤¬¤Ä¤¯¤Ã¤¿ÂÎ¤Ç¤¹¡ª¡×¤Ã¤Æ¡¢¸À¤¤¤Õ¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¯¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤¤¤¤¤ªÊì¤µ¤ó¤À¤Í¡£ºÇ¶á¤ÏÊÔ¤ßÊª¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¡©
ºãÌÚ¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ê郄Ìî¡Ë¿¿±û¤Á¤ã¤ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤È¤«¤Ö¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤³¤Î2¥õ·î¤Û¤É¡¢¤¢¤ë¸½¾ì¤Ç¤´°ì½ï¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤È°ì½ï¤ËÊÔ¤ßÊª¤Ë¤É¥Ï¥Þ¤ê¤·¤Æ¤Þ¤·¤Æ¡£¿¿±û¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤Ë¡ÖÊÔ¤ß²ñ¡×¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇÐÍ¥¤µ¤ó¤ÇÊÔ¤ßÊª¤¬¤¹¤´¤¯¾å¼ê¤ÊàÊÔ¤ßÊªÃË»Òá¤¬¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÊý¤È¥á¥¤¥¯¤µ¤ó¤¿¤Á¤â´Þ¤á¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¥Á¥ã¥Ã¥È¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¶õ¤»þ´Ö3»þ´Ö¤À¤±ÊÔ¤â¤¦¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤ÇÄê´üÅª¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ÊÔ¤ßÊª¤Ï¤É¤³¤¬³Ú¤·¤¤¤Î¡©
ºãÌÚ¡¡»ä¤Ï³ä¤È¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ç¡¢²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤«¤é¡Ö¤¢¤Î¸½¾ì¡¢¼«Ê¬¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê......¡×¤Ã¤ÆÌå¡¹¤È¹Í¤¨¹þ¤ó¤¸¤ã¤¦¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âÊÔ¤ßÊª¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢·ù¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë²Ë¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢µ¤»ý¤Á¤¬Á°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤Û¤«¤Ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÇÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¡©
ºãÌÚ¡¡¥´¥ë¥Õ¤Ç¤¹¡£¼Â¤Ï¿ÍÀ¸¤Ç°ìÅÙ¤À¤±¥Ï¡¼¥Õ¥é¥¦¥ó¥É¤ò²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤È¤¤Îµ¤»ý¤ÁÎÉ¤µ¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢°ì½ï¤Ë¹Ô¤¯Í§Ã£¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«»Ï¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ç......¡£
ºÇ¶á¡¢¼þ¤ê¤Ë¥´¥ë¥Õ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤äÍ§¿Í¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢2026Ç¯¤³¤½¤Ï¥³¡¼¥¹¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤ËÆÉ¼Ô¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¡£
ºãÌÚ¡¡¤¤¤Ä¤â¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï¤¤Ã¤È¡Ö¤¨¡¢Æ±¤¸¿Í¡©¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤¯¤é¤¤¡¢ÉáÃÊ¤È°ã¤¦É½¾ð¤ä¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
½é¤á¤Æ»ä¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤Ë¤â¡¢ºãÌÚÍ®ÍÕ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¥®¥å¥Ã¤ÈµÍ¤á¹þ¤ó¤ÀÆâÍÆ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¥Ú¡¼¥¸¤ò¤á¤¯¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿ NAO¡¡¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿¾®ÎÓÌ¤ÇÈ¡ÊPEACE MONKEY¡Ë
¡üºãÌÚÍ®ÍÕ¡Ê¤µ¤¨¤¡¦¤æ¤º¤Ï¡Ë¡¡
1999Ç¯10·î17ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡¡¿ÈÄ¹163cm¡¡
¡û ¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ø²¦ÍÍ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¡Ù¡ÊTBS·Ï¡¢Ëè½µÅÚÍË 9¡§30¡Á¡Ë¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±éÃæ¡£Á´ÆüËÜ¶õÍ¢¡ÊANA¡ËCMµ¯ÍÑ¤ä¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¡¢ÉñÂæ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌöÃæ¡ª¡¡½Ð±éÉñÂæ¡ØLIFE-³¤¤Î²È¤ÎÊª¸ì-¡Ù¤¬Åìµþ¡¦ÀÖºäRED/THEATER¤Ç2026Ç¯1·î10Æü(ÅÚ) ¡Á 18Æü(Æü)¤Ë¸ø±éÍ½Äê¡£
¸ø¼°Instagram¡Ú@yuzuha_saeki¡Û¡¡
¸ø¼°X¡Ú@yuzuha_saeki¡Û¡¡
ºãÌÚÍ®ÍÕ¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Ø¤â¤Ã¤È¡¢¤â¤Ã¤È¡£¡Ù¡¡»£±Æ¡¿¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥Á¥ã¥ª¡¡²Á³Ê¡¿1100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼èºà¡¦Ê¸¡¿À¾»³ËãÈþ¡¡»£±Æ¡¿¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥Á¥ã¥ª