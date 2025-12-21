¡ÖËÍ¤âÉñÂæ¤ËÎ©¤ÁÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤ò¡×WÇÕ¤Ë¸þ¤±ÆüËÜÂåÉ½Éüµ¢¤òÌÜ»Ø¤¹ÉÚ°Â·òÍÎ¤¬°ì»þµ¢¹ñ¡¡¿·Å·ÃÏ¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ëÀÀ¤¦
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¡¦¥ª¥é¥ó¥À1Éô¥ê¡¼¥°¤Î¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ø¤Î²ÃÆþ¤¬16Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¸µ¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤ÎÉÚ°Â·òÍÎ¤¬21Æü¡¢À®ÅÄ¶õ¹ÁÃå¤Î¹Ò¶õµ¡¤Ç°ì»þµ¢¹ñ¤·¤¿¡£
¡¡Á°²ó2022Ç¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¥«¥¿¡¼¥ëÂç²ñ¤Ç2Âç²ñÏ¢Â³¤Î16¶¯Æþ¤ê¤Ë¹×¸¥¤·¡¢¶áÇ¯¤ÏÉé½ý¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¸µÆüËÜÂåÉ½DF¤Ï¡ÖWÇÕ¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¾¯¤·¤Ç¤â¡Ê¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ç¡Ë½Ð¾ì»þ´Ö¤ò¿¤Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò³ÎÌó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Ó¥Ã¥¯¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë°Ê¾å¡¢¶¥Áè¤Ë¾¡¤Ã¤Æ½Ð¾ì»þ´Ö¤ò¤Î¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÍèÇ¯6·î³«Ëë¤ÎWÇÕËÌÃæÊÆ3¥«¹ñÂç²ñ¤Ø¤Î°ÕÍß¤ò¼¨¤·¡¢¤Þ¤º¤Ï½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤Ç¤ÎÄê°ÌÃÖ³ÎÊÝ¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£1·î¤«¤éÁ´ÂÎÎý½¬¤Ë¹çÎ®¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¶ìÆ®¤Î»þ´Ö¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¡¢ºÆ¤ÓºÇ¹âÊö¤ÎÉñÂæ¤ØÎÏ¶¯¤¯Êâ¤ß½Ð¤¹¡£2021Ç¯¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¶¯¹ë¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ë²ÃÆþ¡£¼ç¤Ë¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¤Û¤«¡¢¹â¤¤ËüÇ½À¤âÀ¸¤«¤·¤Æ¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ËÄêÃå¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬Áê¼¡¤°Éé½ý¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡¢º£Ç¯2·î¤Ë¤Ï±¦É¨¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¡£ºòµ¨¤Î¸ø¼°Àï½Ð¾ì¤Ï1»î¹ç¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢Ä¹´üÎ¥Ã¦Ãæ¤À¤Ã¤¿º£Ç¯7·î¤ËÁÐÊý¹ç°Õ¤Ç·ÀÌó¤ò²ò½ü¤·¤Æ¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤òÂàÃÄ¤·¤Æ¡¢°Ê¹ß¤ÏÌµ½êÂ°¤ÇÄ´À°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÉÚ°Â¤Ï¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤¹¤ë³Ú¤·¤µ¤ä´î¤Ó¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿´ü´Ö¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤¿¡£¿È¤Î²ó¤ê¤ÎÊý¤ä¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡¢¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤â¤â¤Á¤í¤ó¡£²ÈÂ²¤äÍ§Ã£¡¢³¹Ãæ¤Ç²ñ¤¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¿Í¤¿¤Á¤«¤é¤â¡ØÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤è¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤éÀ¸³è¤Ç¤¤¿¡£²þ¤á¤Æ¤¤¤¤¤â¤Î¤òÆÀ¤é¤ì¤¿´ü´Ö¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë¤âÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¿·Å·ÃÏ¤Î¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤ÏÆüËÜÂåÉ½DFÈÄÁÒÞæ¤¬½êÂ°¡£Æ±ÂåÉ½¤Î¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤âËüÁ´¤Î¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ì¤ÐWÇÕÂåÉ½Áª¹Í¤ÎÍÎÏ¸õÊä¤È¤·¤Æ¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¸ÀºÑ¤ß¤À¡£ÉÚ°Â¤Ï¡Ö¿¹ÊÝ¤µ¤ó¤¬Í¥¾¡¤ò·Ç¤²¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢ËÍ¤âWÇÕ¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂç¤¤Ê´üÂÔ¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¾¡Éé¤ÎWÇÕ¥¤¥ä¡¼¤ËÄ©¤à¡£