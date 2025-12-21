【プレーバック2025・上沢直之編】

ソフトバンクの選手が、今シーズンの名場面を振り返る年末恒例のプレーバック企画「鷹戦士あのプレー」。今回は加入1年目で12勝を挙げた上沢直之投手（31）の登場です。2桁勝利カルテットの一人として活躍した右腕が自身のハイライトに挙げたのは、8月20日の西武戦（みずほペイペイドーム）。7回2失点で9勝目を手にし、今季最多の12奪三振を記録した試合でした。

◇ ◇ ◇

歯車がカチッとはまった瞬間だった。プレーボール直後の初球。源田壮亮に投じたのは伸びるような外角高めへの146キロストレートだった。「全部がうまく回り始めた感じがした。もう初球で、ちょっと違うなって」。直球2球で簡単に追い込むと、最後はカーブで空振り三振。毎回の奪三振ショーが始まった。

初回は源田、高松渡、渡部聖弥を3者連続三振と最高の立ち上がり。以降も4回2死までパーフェクト投球を披露した。1点リードの4回は2死から初安打を許し、ネビンにカットボールを右中間テラス席へ運ばれた。痛い逆転2ランとなったが、タフな右腕は崩れなかった。

7回には1死満塁のピンチを招くが、炭谷銀仁朗には高めの148キロ直球で空振り三振。代打の村田伶音も渾身（こんしん）の直球で攻めた。外角いっぱいの149キロで見逃し三振に仕留め、力強く雄たけびを上げた。

好投を導いた要因は「自分の中で思いっきりフォームを変えていった」から。その変化のきっかけは、登板前日の19日の練習だった。壁へメディシンボールを投げる際、軸足の右脚でためをつくる感覚で投げる方が投げやすいことに気づく。それをぶつけ本番で試した。

これまでもフォームを大胆に変えてきただけに抵抗はなかった。「久しぶりに腕を使わなくても投げられる感じだった」。この日の最速は151キロで、直球で奪った三振は五つ。力強さを増した直球主体の組み立てが光った。

今季は後半戦からフォークを改良。落差がより大きくなったこともあり、奪三振が増えた。さらに開幕前からかみ合わなかった直球の感覚がようやくはまったのが、今季17度目の先発となったこの日だった。

西武戦以降の7度の登板は計44イニングで50奪三振を記録し、奪三振率10・23。NPBでの通算奪三振率は7・33だけに、西武戦をきっかけに大きく変貌を遂げたのは確かだ。「三振は無縁というか、多く奪うことはないかなと思っていた」という右腕にとって、奪三振への欲も芽生えたシーズンとなった。

加入2年目の来季は自身初タイトルとなる最多奪三振も見据えている。「奪三振率をシーズンを通してキープできるようにしたら、失点する確率も減ると思う」。飛躍のきっかけが西武戦にあった。（鬼塚淳乃介）