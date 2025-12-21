¡Ö¤¨¤§!?¡×¡Ö¤³¤ì¤Ã¤ÆËÜÊª!?¡×°ÂÇÜ¾¼·Ã¤µ¤óà°ì¿Í¤ÇÃÏ²¼Å´á¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ÖÊÑÁõ¤·¤Ê¤¤¤È¥Ð¥ì¤ë¤è¡×¡ÖSPÉÕ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤â
¡ÖÇîÂ¿?¡×¡Ö¤â¤ÄÆé¤Î¹¹ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê(µýÇ¯67)¤ÎºÊ¡¦°ÂÇÜ¾¼·Ã¤µ¤ó¤¬¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤Ë1¿Í¤Ç¾è¼Ö¤·¤¿¤È¤¤¤¦Êó¹ð¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë°ì¿Í¤ÇÃÏ²¼Å´¤Ë¾è¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈX¤ËÄÖ¤ê¡¢¡ÖÇîÂ¿¡×¤È±ØÌ¾¤¬·Ç¼¨¤µ¤ì¤¿¥Û¡¼¥à¤Ç°ÂÁ´Èâ¤ÎÁ°¤«¤é»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¾Ò²ð¡£Ê¡²¬»Ô¤ÎÃÏ²¼Å´¤òÍøÍÑ¤·¤¿ºÝ¤Î1Ëç¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤¨¤§!?¡×¡Ö¤³¤ì¤Ã¤ÆËÜÊª!?¡×¡Ö¤Þ¤¸!?¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«ÃÏ²¼Å´¤Ë¾¼·Ã¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤È¤ÏÃ¯¤â»×¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡ÖÊÑÁõ¤·¤Ê¤¤¤È¥Ð¥ì¤ë¤è¡×¡ÖÇîÂ¿?¡×¡Ö¤â¤ÄÆé¤Î¹¹ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¥ì¥¢¤Ê¼Ì¿¿¤Ë¶Ã¤¤ÈºÙÉô¤Þ¤ÇÃíÌÜ¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤Û¤«¡Ö¤¢¤Þ¤ê¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÎÆ°¸þ¤òSNS¤Ë¾å¤²¤Ê¤¤Êý¤¬¡Ä¡×¡ÖºÇ¶á»ö·ï¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤É¤¦¤«¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡×¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¤¤¤ä¡Åµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ²¼¤µ¤¤!¡×¡Ö¤ª1¿Í¤ÇÆ°¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖSPÉÕ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤É¾¼·Ã¤µ¤ó¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£