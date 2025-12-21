¡Ö¤Ê¤ó¤«Ê·°Ïµ¤ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×Ä«¥É¥é¡Ö¥Þ¥Ã¥µ¥ó¡×¤«¤é11Ç¯¡Ä45ºÐ¶Ì»³Å´Æó¤ÎºÇ¿·»Ñ¤Ë¡Ö½Â¤µÁý¤·¤¿¡×¡ÖÇ¯Îð¤Î½Å¤ÍÊýÁÇÅ¨¡×
¡Ö´ÓÏ½¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡2014Ç¯ÊüÁ÷¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¥Þ¥Ã¥µ¥ó¡×¤Ç¼ç±é¡Ä¡£ÇÐÍ¥¡¦¶Ì»³Å´Æó(45)¤Î¶á±Æ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÏÃÂê¤Î»Ñ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Å·³¤Í´´õ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥É¥é¥Þ¡Ö¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡£
¡¡¶Ì»³¤Ï11Æü¤ÎÊüÁ÷¤«¤é2½µÏ¢Â³¤Ç¥²¥¹¥È½Ð±é¡£·Ù»¡³Ø¹»¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¶µ´±¡¦ÂìÀîÎ´ÇîÌò¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£Åê¹Æ¤Ç¤ÏÉ½¾ð¤¬¥¢¥Ã¥×¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃÊÌ¼èÄ´¼¼¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¶ÛÇ÷´¶¤¿¤À¤è¤¦Ç®±é¥·¡¼¥ó¤¬ÅÁ¤ï¤ëÆ°²è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö±éµ»¤Ï½Â¤µ¤¬¤Þ¤·¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡Öº£¤Î¶ÌÅ´¤ÎÇ¯Îð¤Î½Å¤ÍÊý¤¢¤ì¤Ï¤¢¤ì¤ÇÁÇÅ¨¡×¡Ö¤¨¤Ã¡¢¥¥ó¥È¥ê¤Ë½Ð¤Æ¤¿¶Ì»³Å´Æó¤Î´ÓÏ½¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡×¡Öµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ó¤«Ê·°Ïµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤è¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¥Þ¥Ã¥µ¥ó¡×(2014Ç¯)¤Ï¡¢¹ñ»º¥¦¥¤¥¹¥¡¼ÃÂÀ¸¤òÌ´¸«¤ëÉ×¤È³°¹ñ¿Í¤ÎºÊ¤ÎÇÈÍð¤ÎÀ¸³¶¤òÉÁ¤¤¤¿¥É¥é¥Þ¡£¶Ì»³¤ÏÉ×¤Îµµ»³À¯½Õ¤ò±é¤¸¤¿¡£