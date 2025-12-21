「他のチームの監督ともしゃべって…」冨安健洋はなぜ新天地にアヤックスを選んだのか。板倉滉の存在は「ポジティブな要素」
12月16日にオランダの名門アヤックスへの加入が決定した冨安健洋が21日、日本に帰国。囲み取材に応じた。
昨シーズンは膝の故障に苦しみ、１試合のみの出場に終わっていた27歳は、今年７月にアーセナルとの契約を解除。無所属でリハビリを続けてきた。
他のクラブからも声が掛かっていたなかで、なぜアヤックスを新天地に選んだのか。冨安はこう理由を明かした。
「他のチームの監督さんだったりともしゃべって、その中で決めました。熱量が高かったというか、僕のことを信頼している、というか信じてくれているという風に感じたので、決めました」
また、日本代表で共闘してきた板倉滉がプレーしているというのも、決め手のひとつとなったようだ。
「滉くんがいるからっていう、それだけが理由で行ったわけじゃないですけど、もちろん滉くんがいるというのはポジティブな要素ですし、代表でも長年一緒にデイフェンスラインでプレーしてきたので、理由の一つというか、ポジティブな要素の一つではあると思います」
その板倉からは、事前にチームの状況を聞いていたという。
１月の実戦復帰を目標にしているという冨安。板倉との共闘に注目が集める。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
【動画】アヤックスと契約した冨安が板倉と再会した激アツシーン
