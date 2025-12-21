渋谷凪咲、万博3ショット公開→「名探偵津田」界隈が反応 「この写真にもなんかあるのか??」「幻の万博ロケ！」
元NMB48メンバーで俳優・タレントの渋谷凪咲が、21日までに自身のXを更新し、“万博ロケ”ショットを公開し、『水曜日のダウンタウン』名探偵津田のファンがざわついている。
【写真】もしや…？ 名探偵津田＆渋谷凪咲＆ライス関町の万博3ショット
渋谷は「3人で、ただただ楽しい万博ロケでした」と、ダイアン・津田篤宏、ライス・関町知弘と3ショット。ハッシュタグで「#名探偵津田」「#水曜日のダウンタウン」と添えた。
これに対して「この写真ですらもしや…？って勘繰ってしまう名探偵津田世界」「この写真にもなんかあるのか??」「幻の万博ロケ！」「このロケ放送されへんかなぁ」など多数の声。
大阪・関西万博の公式Xでも18日、「#水曜日のダウンタウンに閉幕前の#大阪・関西万博 が登場！」とオンエアの様子を伝え、「みなさん、昨日放送の #名探偵津田 はご覧になりましたか？万博会場内でのロケが物語の大きな手がかりに…！」とつづった。
【写真】もしや…？ 名探偵津田＆渋谷凪咲＆ライス関町の万博3ショット
渋谷は「3人で、ただただ楽しい万博ロケでした」と、ダイアン・津田篤宏、ライス・関町知弘と3ショット。ハッシュタグで「#名探偵津田」「#水曜日のダウンタウン」と添えた。
これに対して「この写真ですらもしや…？って勘繰ってしまう名探偵津田世界」「この写真にもなんかあるのか??」「幻の万博ロケ！」「このロケ放送されへんかなぁ」など多数の声。
大阪・関西万博の公式Xでも18日、「#水曜日のダウンタウンに閉幕前の#大阪・関西万博 が登場！」とオンエアの様子を伝え、「みなさん、昨日放送の #名探偵津田 はご覧になりましたか？万博会場内でのロケが物語の大きな手がかりに…！」とつづった。