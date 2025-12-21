首都ワシントンのドーバー空軍基地からホワイトハウスに戻るトランプ氏＝17日/Aaron Schwartz/Reuters

（CNN）トランプ米大統領の言い方では、ベネズエラへの地上攻撃は「間もなく」実施される可能性がある。

トランプ氏は9月中旬から、そう言い続けてきた。CNNが動向を分析したところ、トランプ氏は少なくとも17回、米軍の地上作戦を公の場でほのめかしたり、あからさまに言明したりしている。

トランプ氏の言葉による脅しを裏打ちするのは、カリブ地域での大がかりな力の誇示だ。これまでに米兵約1万5000人や軍艦十数隻が派遣されたほか、「麻薬船」とされるカリブ海の船舶に対し少なくとも12回の攻撃が行われた。先週には、米国がベネズエラ沖で同国の原油を積んだタンカーを拿捕（だほ）。さらに16日、トランプ氏はベネズエラに出入りする制裁対象のタンカーの「完全かつ全面的な封鎖」を発表し、新たに経済的圧力をかけた。

トランプ政権は船舶攻撃について、ベネズエラを起点とする麻薬や移民の違法な流れを取り締まるためだと説明してきた。だが米国の行動は、マドゥロ大統領に対する包括的な圧力作戦の存在も示す。ホワイトハウスのワイルズ首席補佐官は、マドゥロ氏の退陣こそが米政権の真の目標だとほのめかしている。

ワイルズ氏は今週公開された米誌バニティ・フェアのインタビューで、「トランプ氏はマドゥロ氏が音を上げるまで船を吹き飛ばし続ける構えだ。この点、私よりずっと賢い人たちが、やがてそうなると言っている」と語った。

トランプ氏は側近から対ベネズエラの選択肢について説明を受けており、そこには軍や政府の主要施設および麻薬密輸ルートへの空爆、さらにはマドゥロ氏を直接排除する試みも含まれる。

だが、トランプ氏はまだ決めかねている様子の一方で、たびたび地上攻撃の脅しに言及し、無関係な場でも唐突にこの話を持ち出してきた。

「いまカルテルに告げる。我々は彼らのことも阻止する。陸路で来るなら、船舶と同じ方法で阻止する。皆さんはいずれ、それを目撃するだろう」。トランプ氏は船舶攻撃が始まって間もない9月15日、メンフィスの法執行機関への連邦支援を主題にした会合でそう述べた。

10月5日、バージニア州ノーフォークで空母「ハリー・トルーマン」に乗艦する米軍兵士に演説した際には、「彼らが海路で来ることはもうない。従って、陸の方を注視する必要がある。今後は陸路で移動せざるを得ないからだ。陸路でも彼らにとって良い結果にはならないだろうが」と警告した。

22日、北大西洋条約機構（NATO）のルッテ事務総長と会談した際には、「陸路で来たら激しく攻撃する」方針だと発言した。

翌日、トランプ氏は国土安全保障に関する会議で、「次は地上だ」と述べた。

24日にはエアフォースワン（大統領専用機）で記者団の取材に応じ、「ごく近いうちに」と時期を示した。

11月17日の国際サッカー連盟（FIFA）の会合でも、トランプ氏はベネズエラへの地上部隊派遣を否定しなかった。感謝祭当日に米兵と電話で話した際には、「海上輸送したいと考える者はもういない。陸路でも彼らを阻止する試みに着手する。陸の方が簡単で、ごく近いうちに始まるだろう」と語った。

12月2日に開いた閣僚会議では、トランプ氏は地上攻撃の方が海上に比べ「簡単」だとの考えを示した。

「我々がいま実施している攻撃を地上でも始める。分かっているだろうが、地上の方がはるかに簡単だ」（トランプ氏）

3日には、「地上でもごく近いうちに開始する」と示唆した。

6日に開催されたケネディ・センター名誉賞の夕食会では、「陸地でも同じプロセスを始める。我々はあらゆるルートを把握しているからだ。すべての家、それに生活の場所も分かっている」と述べた。

米政治メディア「ポリティコとの8日のインタビューでは、「非常に近いうちに」とトーンを強めた。3日後、大統領令に署名した際には「相当近いうちに」と発言。翌日には米男子五輪ホッケーチームをたたえる場で最初、現在時制を用い、波紋を広げた。

「いま我々は地上で開始している。地上の方がはるかに簡単。始まるだろう」というのがこの時の発言だった。

今週、国境警備に関するイベントで発言した際には、再び「開始する」との表現に戻り、「地上での攻撃を開始する。率直な話、地上攻撃の方がはるかに簡単だ」とした。

だが、トランプ氏の脅しは16日、新たな経済的次元を帯びた。トランプ氏はこの日、石油タンカーの封鎖を発表するとともに、ベネズエラは土地や石油、資産を米国に明け渡すべきだとの考えを示唆した。

トランプ氏はSNSへの投稿で、「ベネズエラは南米史上最大規模の艦隊に完全包囲されている。艦隊はさらに拡大していき、彼らへの衝撃はこれまで見たこともないものになるだろう。以前に我々から盗んだ石油や土地、他の資産を米国に返還する、その時までだ」と述べた。

こうした発言を総合し、ベネズエラ政府は神経をとがらせている。トランプ氏が脅しを実行する事態に身構えている状況だ。