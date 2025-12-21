横浜FMがFW村上悠緋の契約満了を発表「応援し続けてくださったことに心から感謝」
横浜F・マリノスは21日、FW村上悠緋(25)について契約満了に伴い、来季の契約を更新しないことを発表した。
北海道出身の村上は、北海道大谷室蘭高から関東学院大を経て2023年に横浜FMへ。昨季は徳島ヴォルティス、今季は愛媛FCに期限付き移籍していた。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文
●FW村上悠緋
(むらかみ・ゆうひ)
■生年月日
2000年12月19日(25歳)
■出身地
北海道
■身長/体重/血液型
178cm/72kg/O型
■経歴
函館桔梗サッカー少年団-フロンティアトルナーレFC U-12-フロンティアトルナーレFC U-15-北海道大谷室蘭高-関東学院大-横浜FM-徳島-横浜FM-愛媛-横浜FM
■出場歴
J1リーグ:5試合
J2リーグ:34試合 4得点
リーグカップ:8試合
天皇杯:5試合
ACL:5試合 1得点
■コメント
「期限付き移籍期間も含め、3年間本当にありがとうございました。
横浜F・マリノスではなかなか試合に絡むことができず、昨年の夏から期限付き移籍という形で新たな挑戦をさせていただきました。
目に見える結果を残そうと全力を尽くしてきましたが、思うような結果を出すことができず、この時を迎えることになりました。
それでも、横浜F・マリノスでの試合はもちろん、期限付き移籍先での試合にも足を運んでくださったファン・サポーターの皆さん、そして結果が出ない中でも自分に期待し、応援し続けてくださったことに心から感謝しています。
プロとしてのキャリアをこのクラブでスタートできたこと、リーグ戦やカップ戦、ACLなど数多くの公式戦を通して経験できたことは、必ずこれからのサッカー人生に生きてくると思います。
これからも全力で取り組んでいきますので、引き続き応援していただければ幸いです。
あらためて、3年間本当にありがとうございました」
