「大胆に攻めたね」「めちゃくちゃカタルーニャ」「過去一で…」名古屋が新ユニフォームをお披露目
名古屋グランパスが2026シーズンの特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」に向けた特別ユニフォームを発表した。
フィールドプレーヤー1stモデルは赤と黄色をベースとし、シャツの下部に斜めのボーダー柄が施されたデザイン。また、フィールドプレーヤー2ndは白、GKは水色と緑の2パターンとなる。
クラブはフィールドプレーヤー1stのコンセプトについて、公式サイトで次のように説明した。
「GRAMPUS SPECIAL EDITION 〜世界の頂へ続く闘い〜 名古屋グランパスの象徴"シャチ"をモチーフに、大勢の群れでうねりを生みながら相手に立ち向かう、その奔流のような様を大胆にグラフィックに落とし込んだデザイン」
「クラブカラーのグランパスレッドとグランパスイエローで描かれた8層の波は、グランパスファミリーと共に頂を目指す意志を表現。新たな挑戦の第一歩となる大会を彩る、特別なユニフォーム」
また、2ndに関しても以下のように紹介している。
「NAGOYA SYMBOL "Shachi" 共にシャチを象徴とする、名古屋港水族館との特別なコラボレーションユニフォーム。水面からダイナミックに飛び出すその様は、特別な大会のピッチで躍動する選手たちを表す。名古屋のシンボルであるシャチを身にまとい、グランパスファミリーと共に新たな時代へ挑む」
クラブの公式X(旧ツイッター/@nge_official)や公式インスタグラム(@nagoyagrampus)でユニフォームがお披露目されると、「かっこいい!!」「なかなか斬新」「大胆に攻めたね」「すごく派手」「かなり遊び心のあるデザイン」「過去一で黄色の割合が大きいんじゃない?」「めちゃくちゃカタルーニャ」「おしゃれ」「配色めちゃめちゃ好み」「このユニフォームで優勝して歴史に残そう」などの声が上がった。
