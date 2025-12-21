広島が松本GK大内一生を完全移籍で獲得「限られたサッカー人生の中で選手として大きく成長できるチャンス」
サンフレッチェ広島は21日、松本山雅FCのGK大内一生(25)が来季から完全移籍で加入することを発表した。
イタリア人の父と日本人の母を持つ大内は、横浜FCユースから2019年にトップチーム昇格。Y.S.C.C.横浜、AC長野パルセイロ、鹿児島ユナイテッドFCへの期限付き移籍を経験し、2024年に松本へ完全移籍した。
昨季はJ3リーグ戦30試合、ルヴァンカップ2試合に出場。今季はJ3リーグ戦全38試合、ルヴァンカップ2試合に出場した。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●GK大内一生
(おおうち・いっせい)
■生年月日
2000年9月8日(25歳)
■出身地/国籍
イタリア/日本
■身長/体重
186cm/84kg
■経歴
キンダー善光SC-横浜FCJrユース-横浜FCユース-横浜FC-YS横浜-横浜FC-長野-横浜FC-鹿児島-横浜FC-松本
■代表歴
2015年:U-15日本代表
2016年:U-16日本代表
2017年:U-17日本代表
■出場歴
J3リーグ:130試合
リーグカップ:4試合
■コメント
▽広島側
「初めまして!
松本山雅FCから加入する事になりました、大内一生です。
Jリーグを代表する素晴らしいクラブの一員になれる事をとても嬉しく思います!レベルの高い環境で切磋琢磨できる事、そして最高のスタジアムとサポーターの皆様の前でプレーできるのがとても楽しみです!
サンフレッチェ広島に関わる全ての皆様の信頼を早く得られるよう、全力で頑張ります!
宜しくお願いします!」
▽松本側
「松本山雅に関わる全ての皆様
今シーズンもたくさんの応援ありがとうございました。
このたび、サンフレッチェ広島に移籍することになりました。山雅に加入してから2年間、昇格に貢献することだけを考え、常に100%で取り組み続けました。
しかし、昇格という目標を叶える力になれなかったのはとても悔しく、申し訳ない気持ちでいっぱいですし心残りです。その悔しさは今後も僕の心の中に残り続けます。
その中で山雅をもう一度上のステージに戻すための力になりたいという気持ちがある一方で、限られたサッカー人生の中で選手として大きく成長できるチャンスが巡ってきたと感じています。
非常に難しく無責任な決断かもしれませんが、少しでも理解していただけたら嬉しいです。
これからの山雅は既存の選手達と新しく加入する選ばれし者達に託したいと思います。
これからは僕も山雅サポーターの一員として山雅を陰ながら応援していきます。
重ねて、これからも僕の応援もしていただけたらとても嬉しいです。
本当に2年間ありがとうございました」
