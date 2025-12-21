千葉県船橋市の様々な魅力をキーホルダーにした人気の「街ガチャ」第５弾を、船橋市観光協会などが来年１月１日に発売する。

先行販売イベントが２０日、市内で開かれた。

街ガチャは県内初のご当地ガチャとして２０２１年に登場。２３年の第４弾までの販売累計数は約４万個と大ヒットしている。

第５弾では初めてデザイン案を一般公募した。４１点の応募作品から１次審査で１９点を選び、市民投票「街ガチャ総選挙」で集まった９０１票の結果を踏まえて１３点を商品化した。「船橋にんじん」「ときわ書房」など地元の日常、文化などを象徴するラインアップとなっている。

２０日は当選した応募者らが表彰された。アイドルグループ「ｈｉｍａｗａｒｉ（船橋）」は、ライブ用制服衣装の「校章」がガチャに採用された。同市出身のメンバーあみさん（１９）は「すごくうれしい。ご当地アイドルとしてずっと活動してきたので、知ってもらう機会になれば」と喜んだ。

第５弾でも制作協力している日本ガチャガチャ協会の小野尾勝彦代表理事（６０）は「ガチャを回す体験が街を知るきっかけにもなる。今回のイラスト公募には心配もあったが、クオリティーが高かった。応募数も想定以上だった」と手応えを感じている。

発売日には、市内２４か所に販売機を設置する予定。各種ＱＲコード決済専用で、１回３００円。