元衆院議員の杉村太蔵氏が２１日、ＴＢＳ「サンデー・ジャポン」に出演し、ゲスト出演した斎藤アレックス日本維新の会政調会長と白熱の議論を繰り広げた。

番組では議員定数削減法案が先送りとなったことをとりあげた。その中で、杉村氏が維新の吉村代表に番組で共演した際に発言したことをフリップにまとめた。「国会で多数を形成しようと思ったらいくらＹｏｕＴｕｂｅで『腹立つ』『腹立つ』１０回言っても、いくらコメンテーターを批判しても、やっぱり国会は合意形成の場ですから。党の代表としてこれが必要なんだっていうことを一人一人説得する作業をやらないで腹立つ腹立つといってもしょうがないんじゃないか」との内容だった。

杉村氏は「改革のセンターピンだとおっしゃるなら、与党の代表として野田代表、斉藤代表、玉木代表、各野党の代表に面と向かってきちんとその必要性を説明する、納得してもらう。合意形成をするために直接やられましたかって聞いたら、やってないとおっしゃった。それはどうなんだという思いです」と発言の意図を説明。斎藤氏に「各野党の政調会長にどのくらいの思いで説明されましたか？」と尋ねた。

斎藤氏は「ありがとうございます。杉村さんも分かっておっしゃってると思うんですけど、当然、国対委員長が日本維新の会にもいまして各党にいる。われわれには藤田さんという共同代表がいる。それぞれのカウンターパートと国会内で協議をしているわけです。吉村さんが直接会ってないかもしれないですけど、党内の各議員が全員力を尽くして交渉して提出している。国会での役割はわれわれ果たしています」と述べた。斎藤氏はまた「ＹｏｕＴｕｂｅのほうで、政治ですので民意にしっかり力を得て実現しなければいけませんので」「審議もしてくれないということを国民の皆さんに伝えることも重要だと思っています。吉村さんは面白おかしく言っている面もあるかもしれませんけど、民意に説明をしていく。国会でもやっていく。臨時国会ではできなかったけれども来年の通常国会では成立できるように尽くしていきたい」などと答えた。

杉村氏は「全然、何言ってるか分からないですけど」と応じ、笑いが起こった。斎藤氏は真剣な表情を浮かべた。杉村氏は「聞きたいのは一人一人にね、政調会長でしょ。改革のセンターピンだとおっしゃってるわけでしょ。それを一人一人に説得しに行ったのかと。この作業をしないでですよ…」と述べたところで斎藤氏が「してると言ってるんですけど。全員がやってるんです。分からないんだったら申し訳ない」と返して笑みを浮かべた。

杉村氏は「いやいや。僕からすると、足りないんじゃないかな」と述べ、斎藤氏が「何を持って足りないか分からないですが、これからも努力していきます」と応じた。