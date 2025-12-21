これ本気の証拠です！男性が本命女性にだけ送るLINEの「特徴」
「彼は私のこと、本命として見てるのかな？」とモヤモヤしたとき、注目すべきはLINEのやり取り。男性は本命の女性には、LINEでも自然と“特別扱い”しているものなのです。そこで今回は、男性が本命女性にだけ送るLINEの「特徴」を紹介します。
自分から会話を広げようとする
本命女性とのLINEでは、男性は「で？それからどうなった？」など具体的な質問を返して会話を広げようとします。単なる業務連絡のような短文ではなく、話題を膨らませようとするのは「もっと話したい」「つながっていたい」という気持ちの表れです。
レスポンスの速さが安定している
忙しいときでも、本命相手にはできるだけ早く返そうとするのが男性心理。たとえ即レスできなくても、「ごめん！今バタバタしてた」など一言フォローを入れてくれるのは大切に思っている証拠です。既読スルーが続く男性との違いはここにあります。
日常や未来の話題が多い
遊び相手には最低限のやり取りしかしない男性も、本命には自分の近況やちょっとした出来事をシェアします。さらに「今度〇〇に行こう」「来月は一緒にイベント行きたい」など未来の話題を自然に出すのも特徴の１つ。男性は好きな女性を“自分の生活の一部”に自然と組み込んでしまうものです。
LINEは男性心理が色濃く出る場所。今回挙げた特徴が揃っているなら、彼にとってあなたは本命の存在である可能性が高いですよ。
🌼不都合な真実が見え隠れ。男性が「浮気相手の女性」に送るLINEとは