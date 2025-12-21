◇全国高校駅伝・女子第３７回（２１日、たけびしスタジアム京都発着、５区間２１・０９７５）

陸上女子８００メートルで日本記録（１分５９秒５２）を持つ東大阪大敬愛の久保凛（３年）が２区（４・０９７５キロ）に出場し、１８位から９人を抜いて９位に浮上する走りを見せた。１３分２秒で区間３位と健闘。長野東が連覇を果たし、東大阪大敬愛は７位で終えた。

久保は、昨年の全国高校駅伝では２区を１２分４７秒で走破した。区間賞の力走で２１位から５位まで順位を上げて１６人を抜き、チームの６位入賞に貢献した。今大会は小林祐梨子（２００６年・須磨学園）の日本人最速の区間記録（１２分３５秒）を塗り替える目標も掲げ、レースに臨んだ。雨が降る中での走りで記録更新とはいかなかったが、チームを押し上げた。高校での駅伝ラストランを「絶対に悔いのない納得のいく走りをしたかった。足は動いていたが、感覚があまりつかめていなかった。思うような走りができなかったという気持ち」と回想。「順位的には全然納得ができる走りではなかったけど、敬愛高校に貢献したいという思い切った走りはできた」と、最上級生として後輩に見せるべき姿は最後まで貫いた。

９月には世界陸上にも出場し、着実にステップアップしてきた３年間。この日のレース結果には悔し涙も浮かべながら、「高校２年で日本記録を出してから３年で（記録を）出せるかなという不安はあった。１５００（メートル）も８００（メートル）も自己ベストを出せることができた。年々成長できていると今年すごく実感した部分があった。毎年自己ベストを更新することは難しいですけど、それができる選手になりたいと思っている。高校での自信を次につなげていきたい」と、さらなる飛躍を見据えた。