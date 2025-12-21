Kiramuneレーベル・新ユニット「IXIS」、デビューミニアルバム『Roots of』を3月リリース
Kiramuneへの加入が発表された新ユニット「IXIS」が、2026年3月5日(木)にデビューミニアルバム『Roots of』を発売することを発表した。
市川太一、小野元春、草野太一、小林大紀、榊原優希、堀金蒼平の6名がメンバーとして活動するIXIS。デビュー作『Roots of』のタイトルは、Rootsには花の根という意味もあることから、「僕らはここから、同じ場所から始まるんだ」と言う意味を込めて、メンバー自身がタイトルを決定した。ジャケットにはIXISの由来にもなったイキシアの花弁の軌跡が6人を繋ぐように描かれており、彼らの未来が、イキシアの花のように美しく咲き誇ることを願うようなデザインになっている。
これに先駆け、本日12月21日(日)にはプレデビュー曲「STARTLINE！」が配信リリースされている。デビューミニアルバム『Roots of』には「STARTLINE！」を含めた6曲を収録予定だ。
◆ ◆ ◆
■IXIS音楽ディレクター・桑原聖氏 コメント
「IXIS」の音楽ディレクターを勤めさせて頂きます、Arte Refactの桑原聖です。
プレデビュー曲「STARTLINE！」が配信開始おめでとうございます！
よく見知った顔の３名、初めましての３名と”アーティストとは”という普段のキャラクター歌唱とは違った在り方だったりを語り合いながら、楽しく制作に携わらせてもらっております。
「STARTLINE！」以外にもすでに楽曲の制作はスタートしているのですが、どちらもたくさんの表情と魅力が詰まっているのはもちろん、僕の敬愛するクリエイターにも参加していただいているので、始まりの一歩を踏み出した「IXIS」の動向を是非チェックしていただけたら嬉しいです！
誰も予想できない次のページへ、物語がはじまります。
◆ ◆ ◆
◆楽曲情報
2025年12月21日(日) Digital Release
「STARTLINE！」
https://youtu.be/aY8XECyr0_o
■デビューミニアルバム『Roots of』
2026年3月5日(木) 発売
品番・価格：
【豪華盤】LACA-35259 5,500円(10%税込) / 5,000円(税抜) ※初回生産限定
全6曲収録
BD同梱（メイキング映像＋トレーラー収録）
トレーディングカード7枚[集合+6枚1set(ランダムA,B,C Ver.)］
※トレカは6枚で1setとなります
フォトブック（36P）
三方背ケース付き
【通常盤】LACA-25259 2,420円(10%税込) / 2,200円(税抜)
全6曲収録
＜初回生産分封入特典＞トレーディングカード1枚[集合］
■店舗特典内容
アニメイト：複製サイン入りL判ブロマイド6枚セット
Amazon.co.jp：L判ブロマイド
タワーレコード：L判ブロマイド
TSUTAYA RECORDS(一部店舗除く/TSUTAYAオンラインショッピング対象外)：L判ブロマイド
ネオウィング：2L判ブロマイド
楽天ブックス：スマホサイズブロマイド(89mm×62mm)
A-on STORE/A!SMART：複製サイン＆コメント入り2L判ブロマイド
予約はこちら：
【豪華盤】https://lnk.to/LACA-35259
【通常盤】https://lnk.to/LACA-25259
■ライブ情報
Kiramune Music Festival 2026
日時：2026年5月9日(土)、10日(日)
会場：横浜アリーナ