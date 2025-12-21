¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡¢2025Ç¯ºÇ¸å¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¡ãnukariari¡äÀ¹¶·¡£½é¤Î¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼³«ºÅ¤âÈ¯É½
¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¤¬¡¢2025Ç¯ºÇ¸å¤È¤Ê¤ë¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ãnukariari¡ä¤ò12·î20Æü(ÅÚ)¤ËÅìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤¿¡£
2025Ç¯¤Ï¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥À¥ó¥À¥À¥ó¡ÙÂè2´ü¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ö³×Ì¿Æ»Ãæ¡×¤¬¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆÂç¤¤¯ÈôÌö¤·¤¿¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡£MC¤Ç¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤ª¤«¤²¤Ç2025Ç¯¡¢³×Ì¿¤òµ¯¤³¤»¤Þ¤·¤¿¡ª¤³¤ì¤«¤é¤â°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¤¤¤¤¤«¡¼¡ª¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ËÇ®¤¯¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¡£
¥é¥¤¥Ö½ªÎ»¸å¤Ï¡¢U-NEXT¤Ë¤Æ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£ËÜ¸ø±é¤Î¥¢¥Õ¥¿¡¼¥à¡¼¥Ó¡¼¤âYouTube¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜ¸ø±é¤ò´°Á´¼ýÏ¿¤·¤¿±ÇÁüºîÉÊ¡ØAiNA THE END ¡Ènukariari¡É¡Ù¤¬2026Ç¯3·î25Æü¤ËÈ¯Çä·èÄê¡£Blu-ray¤Ë¤Ï¡¢¥é¥¤¥ÖËÜÊÔ±ÇÁü¤Ë²Ã¤¨¡¢9·î¤Ë¿·½É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥µ¥×¥é¥¤¥º¥é¥¤¥Ö¡Ö¿·½É¤ÇË½¤ì¤Á¤ã¤¦¤¸¤ã¤ó¤è at ¿·½É²ÎÉñ´ìÄ®¥¿¥ï¡¼Á°¥·¥Í¥·¥Æ¥£¹¾ì¡×¤Û¤«¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±ÇÁü¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¥é¥¤¥Ö¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¥½¥¦¥ë¡¢¥Ð¥ó¥³¥¯¡¢ÂæËÌ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤ò´Þ¤á¤¿Á´7ÅÔ»Ô¤ò²ó¤ë¡¢¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¤È¤·¤Æ½é¤Î¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¡ãAiNA THE END LIVE TOUR 2026 - PICNIC -¡ä¤Î³«ºÅ¤òÈ¯É½¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï°ìÉô¸ø±é¤ò½ü¤¡¢12/21(Æü)10:00¤«¤é¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡Ö¥¢¥¤¥ÊÁñ¡×¤Ë¤Æ¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡£
¢£U-NEXT¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®
https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000011865
¡Ê¢¨ÇÛ¿®´ü´Ö¡§12·î20Æü 21:46¡Á2026Ç¯1·î4Æü 23:59¡Ë
¢£¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡ãnukariari¡ä
https://aina.lnk.to/nukariari
01. Poppin¡Ç Run
02. Frail
03. ZOKINGDOG
04. Sweet Boogie
05. ²ÈÄí¶µ»Õ
06. ¥¢¥¤¥³¥È¥Ð
07. Red:birthmark
08. Love Sick
09. ÀÅÅª¾ðÌë
10. Mogwrians7
11. Æü¡¹
12. ¶âÌÚºÔ
13. ¥¹¥¤¥«
14. Aria
15. ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥«¡¼¥É
16. BLUE SOULS
17. Entropy
18. ¥Ú¥Á¥«¤ÎÌë
19. ³×Ì¿Æ»Ãæ
20. Êõ¼Ô
21. ¤¤¨¤Ê¤¤¤Ç
22. ¥µ¥Ü¥Æ¥ó¥¬¡¼¥ë
¢£¡ãAiNA THE END LIVE TOUR 2026 - PICNIC -¡ä
https://ainatheend.jp/news/detail.php?id=1130314
¡Ú¸ø±é¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡Û
2026Ç¯4·î23Æü(ÌÚ) [¥½¥¦¥ë] Yes24 Live Hall
2026Ç¯4·î28Æü(²Ð) [¥Ð¥ó¥³¥¯] The Street Hall
2026Ç¯5·î11Æü(·î) [ÂæËÌ] Legacy Taipei
2026Ç¯6·î21Æü(Æü) [Ê¡²¬] Ê¡²¬»ÔÌ±¥Û¡¼¥ë¡¡Âç¥Û¡¼¥ë
³«¾ì/³«±é18:00/19:00
2026Ç¯6·î23Æü(²Ð) [Ì¾¸Å²°] NiterraÆüËÜÆÃ¼ìÆ«¶È»ÔÌ±²ñ´Û¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥Û¡¼¥ë
³«¾ì/³«±é18:00/19:00
2026Ç¯6·î25Æü(ÌÚ) [Âçºå] ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹·à¾ì
³«¾ì/³«±é18:00/19:00
2026Ç¯7·î5Æü(Æü) [Åìµþ] NHK¥Û¡¼¥ë
³«¾ì/³«±é17:00/18:00
◼︎︎LIVE DVD/Blu-ray¡ØAiNA THE END ¡Ènukariari¡É¡Ù
2026Ç¯3·î25Æü(¿å) ¥ê¥ê¡¼¥¹
https://aina.lnk.to/nukariari_0325
Photo by ´äß·¹âÍº