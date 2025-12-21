「状態が上向いてこないというか、そういったタイミングもありました」

日本代表DF冨安健洋が、12月21日に帰国した。

今年7月にイングランド1部アーセナルと契約解除してから無所属でリハビリを続けていたが、現地時間16日にオランダ1部アヤックスと契約。来年6月の北中米ワールドカップ（W杯）まで約半年に迫るなか、「自分にフォーカスするしかない」と思いを明かした。

今年2月に右膝を手術し、7月には双方合意のもとアーセナルを退団していた冨安。昨年10月5日のサウサンプトン戦以来、約14か月も実戦から遠ざかっている。空港で取材に応じ、「なかなかうまくいかない時期もありましたし、状態が上向いてこないというか、そういったタイミングもありました」と話した。

約5か月の無所属期間も、「それでもう辞めようとなることはない」と前を向いていた冨安。「街中で会うサポーターの人たちに声をかけてもらうというだけでも、待ってくれている人がいるというところは、間違いなくモチベーションにはつながりましたかね」と復帰を持つファンの声が届いていた。

W杯まで約半年に迫るが、「自分にフォーカスするしかないかなとは思っていますね。まずは復帰しないといけないですし、アヤックスで試合に出ないといけないので、まずはそこかなと思います」ときっぱり。復帰プランなど詳細を語ることは避けたが、間違いなくW杯で活躍する姿を思い描いているはずだ。（FOOTBALL ZONE編集部・工藤慶大 / Keita Kudo）