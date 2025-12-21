究極のなりきり玩具がラインナップ！バンダイ「DXガリューデカリバー50

バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて、特撮テレビドラマ『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』に登場するクオンの新形態を再現した「DXガリューデカリバー50」の予約受付が2025年12月21日よりスタート。

劇中のイメージを忠実に再現した外観に加え、キャラクターボイスや変身ギミックを搭載したファン必携のなりきりアイテムが仲間入り。

バンダイ「DXガリューデカリバー50」

発売日：2026年7月予定（2025年12月21日予約開始）

価格：6,820円(税込)

販売場所：バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」ほか

『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』に登場するクオン（演：カルマ）の新たな姿「ガリューデカリバー50」が、DX仕様のなりきり玩具として登場。

ダークウルフデカリバー50とは異なる本体カラーや、刃先・首周りの塗装を劇中イメージに基づいて精巧に再現。

本体にはクオンの印象的なセリフを10種以上収録し、トリガー操作で劇中シーンを彷彿とさせる音声遊びが楽しめます。

さらに、本商品限定のセンタイリング「ガリュードウルフ」が付属する豪華なセット内容。

DXガリューデカリバー50

頭部パーツをセットして待機音を発動させた後、トリガーを引くことでテガジューンガリュードへの変身音声が発動。

別売りの「DXテガジューン」との合体機構も搭載されており、玩具オリジナルの合体遊びを展開できます。

付属の「ガリュードウルフ」リングを別売りのアイテムにセットすれば、専用音声が響き渡る連動ギミックも満載。

クオンの強烈な個性を体現したセリフや、重厚な塗装で仕上げられた造形美が光る一品。

劇中再現から玩具オリジナルギミックまで、ゴジュウジャーの世界をより深く楽しめる仕上がりに注目です。

バンダイ「DXガリューデカリバー50」の紹介でした。

(C)テレビ朝日・東映AG・東映

