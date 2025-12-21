『Dr.STONE』ついに完結へ！最終章、来年4月放送 第3クールティザーPV「新キャラクターSAI登場Ver」解禁
テレビアニメ『Dr.STONE SCIENCE FUTURE』最終（ファイナル）シーズンの第3クールが2026年4月に放送される。あわせて、最終シーズン第3クールティザーPV「新キャラクターSAI（サイ）登場Ver」が公開された。
【画像】一体どんな人物？最終章で登場する新キャラクターSAI
PV では、全人類の復活を賭けてホワイマンと対峙するため、千空とゼノが手を組み、遂に月面着陸計画が始動。第3クールで新たに登場する、宇宙船に必須のキーパーソンとして龍水が名前を上げたのが“数学力、人類最強の男”と称されるSAI。その後ろ姿と石化している姿が。この謎めいた天才数学使い・SAIは一体どんな人物なのか。
原作は『週刊少年ジャンプ』（集英社）で連載され、累計発行部数1900万部を突破した『Dr.STONE』（原作：稲垣理一郎、作画：Boichi）。数千年後の「石の世界（ストーンワールド）」を舞台に、科学少年・千空が仲間と共にゼロから文明を再建する冒険譚として、幅広い層から支持を集めている。アニメは2019年の第1期を皮切りに続編や特別編が制作され、第4期「Dr.STONE SCIENCE FUTURE」は分割3クールで放送。第3クールで完結が描かれる。
