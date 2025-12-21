『キルアオ』来年4月放送でキービジュアル＆メインPV公開 13歳の十三役・三瓶由布子ら追加キャスト6人解禁
テレビアニメ『キルアオ』が2026年4月に放送されることが21日、千葉・幕張メッセにて開催された『ジャンプフェスタ2026』内のステージイベントにて発表され、あわせてキービジュアルとメインPVが公開。追加キャストとして、三瓶由布子、和泉風花、梅田修一朗、大塚剛央、種崎敦美（※崎＝たつさき）、内山夕実が出演する。また、原作・藤巻忠俊氏のコメントも公開された。
【写真】一挙6人解禁！『キルアオ』声優キャスト
本作は、『黒子のバスケ』などで知られる漫画家・藤巻忠俊氏の『週刊少年ジャンプ』（集英社）で連載中の最新作が原作。 伝説の殺し屋として、どんな不可能な依頼もこなしてきた39歳の大狼十三がある日、謎の蜂に刺され13歳の姿になってしまったことから中学校に通い様々な事件や殺し屋たちとのバトルに挑む“青春やり直し系”アクションコメディ。“伝説の殺し屋”で名を知らしめる39歳の大狼十三(大人)役を武内駿輔が声を務め、監督はアニメ『君に届け』シリーズや『GREAT PRETENDER』などで知られる鏑木ひろ氏、制作スタジオは『黒子のバスケ』をプロデューサーとして手がけた黒木類氏が率いるCUEが担当する。
メインPVは、突如中学生姿になり中学校に潜入することになった伝説の殺し屋・大狼十三（CV：三瓶）が、クラスメイトを前に「趣味はないな。特技、うーん…狙撃？」と中学生らしからぬ自己紹介でクラスを凍りつかせるシーンからスタート。おっちょこちょいだが頼れる相棒・猫田コタツ（CV：梅田）、科学者の元妻・鰐淵瑛里（CV：内山）らに支えられ、”中学校に潜入せよ”というMISSIONのもと始まった新たなスクールライフ。酸いも甘いも経験した39歳の十三が「いまさら勉強なんて…」と呟きながらも、思わず「楽しいっ…！勉強…!!」と目を輝かせる姿が描かれている。
さらに、家庭科部部長・白石千里（CV：種崎）や、その身体能力から“スーパー中学生”と呼ばれる天童天馬（CV：大塚）、大企業令嬢の蜜岡ノレン（CV：和泉）など、個性豊かなキャラクターたちも登場。裏社会より危険な中学校に足を踏み入れた十三の、スリル満点のスクールライフを予感させる、目まぐるしく展開するドラマとアクションが詰まっている。
キービジュアルは、左手に銃を持ち鋭い眼光を放つ十三や、その後ろで可憐に微笑む蜜岡ノレン、パソコンからリモートで十三に指示を出す猫田コタツ、お馴染みのおしゃぶりを咥えながら格闘ポーズを構える古波鮫シン、野球ボールを得意げに操る天童天馬など、十三のスクールライフを彩るキャラクターたちの姿が描かれた。一方、ゴルフクラブを肩に担ぐ竜胆エイジや、不敵な笑みを浮かべながら銃を構える竜胆カズマなどの殺し屋の姿も見え、十三の波瀾万丈な中学生活を予感させる仕上がりとなっている。
■キャストコメント
▼大狼十三役：三瓶由布子
おじさんを演じるという夢が叶い、今とてもワクワクしております。武内くんとおじさんコンビを組んで頑張ります!!キャスト、スタッフの皆さまと共に、どんなアニメ『キルアオ』が作りだせるのか。魅力溢れる若者たちとおじさんの平穏？な学園ライフにご期待ください。とりあえず、ラーメンすすります。
▼蜜岡ノレン役：和泉風花
蜜岡ノレン役を務めさせていただきます、和泉風花です！ノレンさんは本当にすごいですね…タフで前向きで、中学生とは思えないくらい「自分」をしっかり持っていて。十三くんのおかげでどんどん色々な表情を見せてくれるようになるので、素直に気持ちのままに演じたいです！登場人物たちの飾らない表情や言動にとても愛着が湧くので、アニメのなかで魅力的に生きているのを観られるのが楽しみです！
▼猫田コタツ役：梅田修一朗
はじめまして！猫田コタツ役を任せていただきます、梅田修一朗です。アニキの頼れる相棒であり、ご飯をつくってくれるオカンであり、Z世代の若者なコタツ。そんな彼と一緒に、アニキをサポートするのをめっちゃ楽しみにしています！どうぞよろしくお願いします！コタツのオムライスたべたい！
▼天童天馬役：大塚剛央
今年メジャーリーグでの大谷翔平選手の二刀流復活に熱狂していた自分が、まさか「幻獣組（ユニコーン）」で「三刀流」の役をやらせていただくことになるとは。うれしいです。天童天馬はアニメでどんな活躍を見せてくれるのか。他のキャラクターとの掛け合いや作品の空気感も非常に楽しみですね。これからどうぞよろしくお願いします!!
▼白石千里役：種崎敦美
白石千里の声を担当させていただきます、種崎敦美と申します。「アネゴ」と呼ばれている彼女です。家庭科部の部長で、なんだかオカンのようでもあります。私もそんな目線で、十三たちを見守っていけたらと思います。TVアニメ『キルアオ』放送をどうぞお楽しみにです！
▼鰐淵瑛里役：内山夕実
ボイスコミックに引き続き、またこうして「キルアオ」に関わらせていただけて光栄です！大狼十三さんの元奥さんである鰐淵瑛里さんを楽しく演じさせていただきたいと思います!!ストーリーのおもしろさはもちろん、個性溢れる魅力的なキャラクター達の動いている姿や、アクションシーンなどもぜひお楽しみにお待ちいただけたらうれしいです！
▼ジャンフェス来場者へ向けての藤巻忠俊氏コメント
皆さんジャンプフェスタのキルアオステージにお越しいただきありがとうございます。ついに！あの！キルアオが！待望の！アニメ化!!は言いすぎなんですが。アニメ化ですー。ゆるすぎでしょうか。いえこんなもんです。そもそもキルアオのコンセプトは「スナック感覚でサクサク読める」です。身構えてもなんもありません。鬼も悪魔も出てきません。ただ一つ言いたいのは、 サクサクのお菓子を作っている会社がサクサクっと作っているわけではありません。 サクサクのキルアオもサクサクっと作っているわけではありません。見てください。この豪華なスタッフさん・キャストさんたちを。全力です。サクサクのアニメ キルアオを全力で作ってくれています。「お気に入りのお菓子の新味が来年でるらしいぞ」 そんぐらいのテンションでいてもらえれば本望です。アニメ キルアオ、よろしくお願いします！
