『地獄先生ぬ〜べ〜』秋山恵・怪人Aたち登場 PV解禁で美奈子先生キャスト発表
テレビアニメ『地獄先生ぬ〜べ〜』第2クール（2026年1月7日よりテレビ朝日系で放送）第2クールPVと追加キャスト情報が発表された。鵺野鳴介の少年期役は土岐隼一、美奈子先生役は嶋村侑が担当する。
【画像】不気味な怪人A！美女すぎる美奈子先生 公開された『ぬ〜べ〜』場面カット
PVは第1クールに引き続き、様々な怪異に襲われるぬ〜べ〜や生徒たちの姿、そして第2クールの大きな見どころの一つである、少年期のぬ〜べ〜と恩師・美奈子先生との一部シーンを見ることができる。鵺野少年に優しく声を掛ける様子や、“何か”の攻撃を防いでいるような凄まじい一場面が描かれ、壮絶なドラマを予感させるPVになっている。
そして、第2クールに登場するキャラクターも明らかに。キリっと眼鏡をかけた玉藻や、ぬ〜べ〜との同棲を迫るゆきめなど人気キャラのほか、新キャラクターとして、まくらがえし、怪人A、そして原作のコミック文庫版描き下ろしエピソード「9月のレクイエムの巻」で描かれた秋山恵の姿も映し出されている。初アニメ化エピソードも含みつつ、様々なキャラクターが登場する。
さらに、第2クールの主題歌もPVの中で初披露。THE ORAL CIGARETTESが歌うオープニングテーマ「ERASE(イレイズ)」は、疾走感溢れるサウンドが特徴的なロックナンバーで、Ayumu Imazuが歌うエンディングテーマ「MAGICAL(マジカル)」は、シティポップな曲調とエモーショナルさが印象的な楽曲に仕上がっている。
『地獄先生ぬ〜べ〜』は、1993年から1999年にわたって『週刊少年ジャンプ』にて連載された漫画が原作で、鬼の手を持つ霊能力教師・鵺野鳴介（ぬえの・めいすけ）こと「ぬ〜べ〜」が、生徒を守るため妖怪や悪霊など怪奇現象と闘う姿を描いた学園ヒーローアクション作品。
学校の怪談や都市伝説などを題材としたストーリーで、妖怪や悪霊の脅威から生徒を命がけで守る「ぬ〜べ〜」の勇姿が人気となり、シリーズ累計発行部数2900万部を突破。1996〜97年にかけてテレビアニメが放送され、2014年には主演・丸山隆平（SUPER EIGHT）で実写ドラマ化された。
今回の新作アニメは、1999年発売のOVA『地獄先生ぬ〜べ〜 史上最大の激戦! 絶鬼来襲!!』以来、26年ぶりとなり、物語設定は現代にあわせ変更。第1クールが2025年7月〜9月にかけて放送された。
■土岐隼一コメント
この度、ぬ〜べ〜こと鵺野鳴介先生の少年時代の声を担当させて頂きます。「この世には、目には見えない闇の住人たちがいる。」アニメの前口上は今でも完璧に口ずさむ事ができますし、誕生日に買って貰った鬼の手グローブは今でも大切に取ってあります。本当に大好きな作品です。少年時代のぬ〜べ〜の葛藤、それでもある心の強さ、そしてとある方への想い。大切に、全力で演じさせて頂きます。よろしくお願いいたします！
■嶋村侑コメント
『地獄先生ぬ〜べ〜』に出演できるとわかった時は、素直に「懐かしい！嬉しい！」と思いました。美奈子先生は大好きなキャラクターだったので、夢のようです。強くて優しくて美しくてちょっと豪快なところもある美奈子先生を、私も気合を入れて演じました。そして土岐さんのぬ〜べ〜マニアぶりも凄まじく、収録から雑談に至るまで全部楽しかったのを覚えています。ぬ〜べ〜が大好きな私たちの思いが、皆さんにも伝わるといいなと思います。ぜひ『地獄先生ぬ〜べ〜』第2クールも楽しんでくださいね！
【画像】不気味な怪人A！美女すぎる美奈子先生 公開された『ぬ〜べ〜』場面カット
PVは第1クールに引き続き、様々な怪異に襲われるぬ〜べ〜や生徒たちの姿、そして第2クールの大きな見どころの一つである、少年期のぬ〜べ〜と恩師・美奈子先生との一部シーンを見ることができる。鵺野少年に優しく声を掛ける様子や、“何か”の攻撃を防いでいるような凄まじい一場面が描かれ、壮絶なドラマを予感させるPVになっている。
さらに、第2クールの主題歌もPVの中で初披露。THE ORAL CIGARETTESが歌うオープニングテーマ「ERASE(イレイズ)」は、疾走感溢れるサウンドが特徴的なロックナンバーで、Ayumu Imazuが歌うエンディングテーマ「MAGICAL(マジカル)」は、シティポップな曲調とエモーショナルさが印象的な楽曲に仕上がっている。
『地獄先生ぬ〜べ〜』は、1993年から1999年にわたって『週刊少年ジャンプ』にて連載された漫画が原作で、鬼の手を持つ霊能力教師・鵺野鳴介（ぬえの・めいすけ）こと「ぬ〜べ〜」が、生徒を守るため妖怪や悪霊など怪奇現象と闘う姿を描いた学園ヒーローアクション作品。
学校の怪談や都市伝説などを題材としたストーリーで、妖怪や悪霊の脅威から生徒を命がけで守る「ぬ〜べ〜」の勇姿が人気となり、シリーズ累計発行部数2900万部を突破。1996〜97年にかけてテレビアニメが放送され、2014年には主演・丸山隆平（SUPER EIGHT）で実写ドラマ化された。
今回の新作アニメは、1999年発売のOVA『地獄先生ぬ〜べ〜 史上最大の激戦! 絶鬼来襲!!』以来、26年ぶりとなり、物語設定は現代にあわせ変更。第1クールが2025年7月〜9月にかけて放送された。
■土岐隼一コメント
この度、ぬ〜べ〜こと鵺野鳴介先生の少年時代の声を担当させて頂きます。「この世には、目には見えない闇の住人たちがいる。」アニメの前口上は今でも完璧に口ずさむ事ができますし、誕生日に買って貰った鬼の手グローブは今でも大切に取ってあります。本当に大好きな作品です。少年時代のぬ〜べ〜の葛藤、それでもある心の強さ、そしてとある方への想い。大切に、全力で演じさせて頂きます。よろしくお願いいたします！
■嶋村侑コメント
『地獄先生ぬ〜べ〜』に出演できるとわかった時は、素直に「懐かしい！嬉しい！」と思いました。美奈子先生は大好きなキャラクターだったので、夢のようです。強くて優しくて美しくてちょっと豪快なところもある美奈子先生を、私も気合を入れて演じました。そして土岐さんのぬ〜べ〜マニアぶりも凄まじく、収録から雑談に至るまで全部楽しかったのを覚えています。ぬ〜べ〜が大好きな私たちの思いが、皆さんにも伝わるといいなと思います。ぜひ『地獄先生ぬ〜べ〜』第2クールも楽しんでくださいね！