モデルの前田典子（60）が21日、自身のインスタグラムを更新。「元気なアラ還」たちによるクリスマスパーティーを報告した。

「クリスマスパーティ 現代アートが素敵なお部屋でホムパ とよた真帆ちゃんがオーナーのビストロ ロジエ @rojie_ebisu の美味しい ケータリングをいただきました」とつづった。

「元気なアラ還 南果歩ちゃん、早見優さん、松本伊代さん とよた真帆ちゃん（優さんと真帆ちゃんはまだ50代だけどね）」と豪華メンバーたちとのショットを添え、「健康と美容と推し活の話しで盛り上がる」と記した。

「#マエノリ」「#前田典子」「#クリスマスパーティ」「#アラ還」「#忘年会」と添えた。

これに、早見は「楽しかったです！ありがとうございました」とコメント。フォロワーからも「豪華なメンバー」「イケメンご子息様もご一緒」「貴重なショットありがとう」「笑顔美しい」などの声が集まっている。

前田は19歳でモデルデビュー。さまざまな雑誌で活躍し、32歳の時にモデル・俳優の日比野玲と結婚。2000年に長男の山口リュウを出産している。