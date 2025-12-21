圧巻の３戦４発！「新川バケモンやろ」U-18日本代表FWの図抜けた決定力にファン感嘆「やべえな！」「凄すぎるのよ」
新川志音が、また決めた。
12月18日から開催されている『SBSカップ国際ユースサッカー』。U-18日本代表の新川は、静岡ユース戦（３−０）で２得点、U-18スペイン代表戦（２−４）で１得点。そして21日に行なわれたU-18オーストラリア代表戦（２−０）でもネットを揺らした。
１−０で迎えた53分、左右に揺さぶる攻撃のなか、最後は徳田誉の丁寧な横パスを確実にフィニッシュした。
これで３戦４発。スカパーの公式SNSがゴールシーンを公開すると、「志音やべえな！！世界に見つかる」「ねぇ、凄すぎるのよ」「新川バケモンやろ」「相性良すぎだろこの２人」といった声があがった。
将来有望な18歳ストライカーが持ち前の決定力を見せつけた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】今日も徳田誉→新川志音のホットライン！ ３戦連発４点目！
12月18日から開催されている『SBSカップ国際ユースサッカー』。U-18日本代表の新川は、静岡ユース戦（３−０）で２得点、U-18スペイン代表戦（２−４）で１得点。そして21日に行なわれたU-18オーストラリア代表戦（２−０）でもネットを揺らした。
１−０で迎えた53分、左右に揺さぶる攻撃のなか、最後は徳田誉の丁寧な横パスを確実にフィニッシュした。
これで３戦４発。スカパーの公式SNSがゴールシーンを公開すると、「志音やべえな！！世界に見つかる」「ねぇ、凄すぎるのよ」「新川バケモンやろ」「相性良すぎだろこの２人」といった声があがった。
将来有望な18歳ストライカーが持ち前の決定力を見せつけた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】今日も徳田誉→新川志音のホットライン！ ３戦連発４点目！