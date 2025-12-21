オランダ1部アヤックスに加入したDF冨安健洋（27）が21日、一時帰国して成田空港で取材に応じた。26年6月30日までの半年契約。「1月から復帰できればいいなというふうには思っています」と冬季中断期間明けの1月11日にテルスターと新年初戦の実戦復帰を視野に入れつつも、「1年以上空いているので、多少のエラーは受け入れつつ、いきなり100％のパフォーマンスを出すのは難しいのは分かっているので、少しずつコンディションを上げていければ」と語った。

今年2月に右膝を手術し、7月にアーセナルとの契約を解除。無所属でリハビリを続けていた。去就が注目され、複数のオファーが届いた中でオランダの名門を選択。「熱量が高かった。僕のことを信じてくれていると感じたのでアヤックスに決めました」と決断理由を明かした。

来年6月11日開幕のW杯北中米大会に出場する日本代表からは24年6月のシリア戦を最後に遠ざかる。3月には欧州遠征を実施してウェンブリーでイングランドと対戦することが決まっており、「そこはもちろん目指していきます。ウェンブリーでイングランドと対戦できたら面白い。アーセナルのファンにもあいさつできていないので、そこで自分の元気な姿を見せることができたら最高のシナリオだと思います」と視線を上げた。