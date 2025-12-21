足立梨花、太ももあらわな“クリスマスショット”にファン歓喜「超美脚」「何でそんなに顔ちっちゃいの？」
俳優の足立梨花（33）が20日、自身のインスタグラムを更新。太ももをのぞかせたミニ丈コーデを披露した。
【写真】「超美脚」太ももあらわな“クリスマスショット”を披露した足立梨花
足立は「クリスマスが近づいてきましたね 表参道通ったらアニヴェルセルにツリーがありました かわいい」とつづり、クリスマスツリーの前にたたずむソロショットを4枚アップ。ミニ丈のボトムスにロングブーツを合わせたコーディネートで、スラリと伸びた美太ももを輝かせている。
この姿にファンからは、「脚がきれい」「超美脚」「雰囲気いいですね〜」「めっちゃスタイルいい！」「何でそんなに顔ちっちゃいの？」など、さまざまな反響が寄せられている。
