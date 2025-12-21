山本彩、ミニ丈×黒タイツで美脚披露 クリスマスマーケットでのショットに「スタイル良すぎる」「彼女感すごい」の声
【モデルプレス＝2025/12/21】アーティストの山本彩が12月20日、自身のInstagramを更新。モノトーンなコーディネートを公開し、反響が寄せられている。
【写真】32歳元NMBセンター「冬の最強コーデ」美脚透けるミニ丈×タイツ姿
山本はクリスマスツリーなどの絵文字を添え、東京クリスマスマーケット2025の会場で撮影したオフショットを投稿。サンタクロースの飾りの横で、襟にファーがついたアウターにショート丈のボトムス、黒タイツに黒のロングブーツを合わせ、美しい脚のラインが際立つスタイリングを披露した。
この投稿に「スタイル良すぎる」「可愛い」「モノトーン衣装素敵」「ロングブーツのコーディネート好き」「彼女感すごい」「冬の最強コーデ」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
