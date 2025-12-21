本田紗来、2025年は「今までの人生で一番濃かった」姉から褒められたことも明かす
【モデルプレス＝2025/12/21】女優・モデルの本田紗来が21日、都内で開催された2026年カレンダー発売記念イベントに出席。2025年を振り返った。
【写真】本田望結の妹、美脚際立つコーデ
スタジオで撮影したという本作について、本田は「今回は写真から自分でこれがいいって選ばせていただいたところも多かったので、私がしたいことをたくさん詰め合わせられたカレンダーだなと感じています」と笑顔。「女性からも男性からも、みんなが好きなコーデと雰囲気の表紙を選ばせていただいたので、いろんな方に手に取っていただいたらいいなと思いを込めているので、テーマとしてはみんなのためにっていう感じです（笑）」と振り返った。
お気に入りカットには、月が割り振られていないボーナスページに掲載されているブルーのドレスを着用したものを選んで「アップになっているので、全体像は見えないんですけど、ウェディングドレスくらいすごく大きなドレスを着させていただいて。そのような機会が今までなかったので、撮影前からワクワクしていて。選んだ写真はアップの写真なんですけど、お姫様のような、プリンセスのようなカットを撮りたかったので、これが一番お気に入りです」とコメント。チャレンジしたと思うカットについては「毎年サンタさんの格好をしたいなと思っていたんです」としたうえで、サンタクロースのコスプレをしたのページを紹介。「しっかりとサンタコスの衣装を着たのが、たぶん初めてだったので、これは挑戦したなと思います」と明かして、念願のサンタクロースのコスプレをした感想を問われると「この時の撮影はボブだったので、似合うかなって不安はあったんですけど、しっかりと良い1枚になったので、良かったなと思います」と振り返っていた。
姉の望結からの反応について、本田は「この1年は、自分自身の中でも1番成長したというか、外見の面でもいろんな自分磨きを頑張った年だったので、姉からもすごく綺麗になったねと褒められました」と笑顔。また「真凜は表紙が一番好きと言っていたので、みんなが好きな一枚をやっぱり好きって言ってくれるんだなって、自信につながりました」と明かしていた。
自身の成長について、本田は「今年は雑誌の『Ray（レイ）』の専属モデルになったので、自分磨きを頑張った年だったので、顔の部分もシュッとした部分があるし、身長も少しずつ1cmとか2cm伸びているので、少しはすらっとしたのかなとか。1月・2月のページも、フリフリなこんな衣装を着たかったので、腕が全部見えてたり」と体の変化を実感している様子。「色が白いので、皆さんに白いなって思っていただけたらいいなって」と笑顔を見せた。
2025年について、本田は「今までの人生で1番濃かったなって、振り返って感じてるんですけど、中でも雑誌の『Ray（レイ）』の専属モデルに6月号からならせていただいて。そのおかげで本当にいろんなお仕事の幅も増えましたし、毎月撮影があるんですけど、その中で前回よりも成長したなとか、カメラマンさんとかに褒められたりすると、成長した実感を感じられて。やっぱりそれが私の中で一番大きかったのと、受験生の年なので、学校生活とか仕事現場でも毎回勉強道具を持って勉強しているので。メンタルの面でもすごく強くなったなと感じます」と笑顔。来年に向けては「大学生になる予定なので、自分の好きなことを学べる機会もたくさん増えますし、学びの部分でもいろんなことを吸収して、演技とかも挑戦したいと思っているので。挑戦する1年にしたいなと感じています」と語った。
大人になったと実感した面を聞かれると「1番18歳になったなって感じたのは、病院とかに1人で行けたり。今までは母と同伴ではないとだめっていうのが基本だったので。母と予定を合わせるのがすごく難しくて、皮膚科に行きたいなと思っても、全然行ける機会もなかったので、1人でいろいろ出かけられるのは、ちょっと大人になったなと思いますけど、母はすごく悲しんでます（笑）」と返答。高校生活で1番の思い出を問われると「いっぱいあるんですけど、高校3年生の体育祭で選手宣誓をしたのがすごく印象的で。いろんな先生から褒めてもらいました」と振り返っていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】本田望結の妹、美脚際立つコーデ
◆本田紗来、サンタコス挑戦の撮影振り返る
スタジオで撮影したという本作について、本田は「今回は写真から自分でこれがいいって選ばせていただいたところも多かったので、私がしたいことをたくさん詰め合わせられたカレンダーだなと感じています」と笑顔。「女性からも男性からも、みんなが好きなコーデと雰囲気の表紙を選ばせていただいたので、いろんな方に手に取っていただいたらいいなと思いを込めているので、テーマとしてはみんなのためにっていう感じです（笑）」と振り返った。
◆本田紗来、姉からの反応は？
姉の望結からの反応について、本田は「この1年は、自分自身の中でも1番成長したというか、外見の面でもいろんな自分磨きを頑張った年だったので、姉からもすごく綺麗になったねと褒められました」と笑顔。また「真凜は表紙が一番好きと言っていたので、みんなが好きな一枚をやっぱり好きって言ってくれるんだなって、自信につながりました」と明かしていた。
自身の成長について、本田は「今年は雑誌の『Ray（レイ）』の専属モデルになったので、自分磨きを頑張った年だったので、顔の部分もシュッとした部分があるし、身長も少しずつ1cmとか2cm伸びているので、少しはすらっとしたのかなとか。1月・2月のページも、フリフリなこんな衣装を着たかったので、腕が全部見えてたり」と体の変化を実感している様子。「色が白いので、皆さんに白いなって思っていただけたらいいなって」と笑顔を見せた。
◆本田紗来、2025年は「今までの人生で1番濃かった」
2025年について、本田は「今までの人生で1番濃かったなって、振り返って感じてるんですけど、中でも雑誌の『Ray（レイ）』の専属モデルに6月号からならせていただいて。そのおかげで本当にいろんなお仕事の幅も増えましたし、毎月撮影があるんですけど、その中で前回よりも成長したなとか、カメラマンさんとかに褒められたりすると、成長した実感を感じられて。やっぱりそれが私の中で一番大きかったのと、受験生の年なので、学校生活とか仕事現場でも毎回勉強道具を持って勉強しているので。メンタルの面でもすごく強くなったなと感じます」と笑顔。来年に向けては「大学生になる予定なので、自分の好きなことを学べる機会もたくさん増えますし、学びの部分でもいろんなことを吸収して、演技とかも挑戦したいと思っているので。挑戦する1年にしたいなと感じています」と語った。
大人になったと実感した面を聞かれると「1番18歳になったなって感じたのは、病院とかに1人で行けたり。今までは母と同伴ではないとだめっていうのが基本だったので。母と予定を合わせるのがすごく難しくて、皮膚科に行きたいなと思っても、全然行ける機会もなかったので、1人でいろいろ出かけられるのは、ちょっと大人になったなと思いますけど、母はすごく悲しんでます（笑）」と返答。高校生活で1番の思い出を問われると「いっぱいあるんですけど、高校3年生の体育祭で選手宣誓をしたのがすごく印象的で。いろんな先生から褒めてもらいました」と振り返っていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】