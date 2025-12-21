“韓国で最も美しい女優”を妻に持つ歌手、米公演の客席ガラガラ？本音吐露「本当に行くべきなのか」

歌手RAINが、空席の目立つ客席を目にした当時の複雑な心境を明かした。

【写真】“韓国で最も美しい女優”、高貴な色香に「もはや芸術」

12月18日、YouTubeチャンネル「シーズンBシーズン」には、「空っぽの座席を見たチョン・ジフンの反応は？」と題した映像が公開された。

この日、RAINは「アメリカツアーを準備しながら不安だった。アメリカ公演は、ある程度チケットが売れないと次につながらないじゃないか。こっそり一人で販売サイトを確認してみたら、青色表示ばかりだった。売れた席はグレーで表示されるんだけど、『これ、本当に行くべきなのか？』と思うほど、スタートが想像以上に低調だった」と、当時のチケット販売状況を振り返り、深いため息をついた。

（画像＝「シーズンBシーズン」キャプチャ）RAIN

さらに「もう一つ問題があった。公演前日に別のアーティストの公演が入っていて、わずか7時間でステージを組み直さなければならなかった。ただただ大変だった。『俺、なんでこれをやるって言ったんだろう。しかもニューヨークで』と思うほど、不安が続いていた」と打ち明けた。

しかし、公演が始まると、そんな心配が嘘のように会場はファンで埋め尽くされた。RAINは「知らなかった。アメリカではチケットが、公演の1週間前になって一気に動くんだ」と語り、安堵の表情を浮かべた。

予想とは裏腹に満席となった客席を見渡しながら、「若い頃は、コンサート会場が満席になるのが当たり前だと思っていた。でも今は、自分を見に来てくれること自体が本当に感動的だ」と語り、ファンへの感謝の思いを伝えた。

（記事提供＝OSEN）

◇RAIN プロフィール

1982年6月25日生まれ。本名チョン・ジフン。2002年にJYPエンターテインメントから歌手としてデビューした。主演ドラマ『サンドゥ、学校へ行こう！』『フルハウス』などがヒットし、俳優としても活躍する。2015年にRAINCOMPANYを設立。2017年1月、「韓国で最も美しい女優」とされるキム・テヒと結婚。現在は2児の父親でもある。