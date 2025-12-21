韓国の６人組ボーイズグループ「８２ＭＡＪＯＲ」が２１日、都内で初の日本ファンミーティングを開催した。６人は開演前に、日本メディアの取材に応じた。

２３年１０月に韓国でデビューした８２ＭＡＪＯＲは、メンバー全員が楽曲制作に携わる自主制作グループ。今夏には北米２５都市をめぐるツアーを成功させ、今年９月から日本での活動も本格始動した。ホリプロの国際事業を担う「ホリプロインターナショナル」と、国内最大級のチケットサービス企業「イープラス」が日本活動のマネジメントを共同で手がけている。

日本の８２ＴＵＤＥ（エティテュード＝ファンネーム）と過ごす初めてのファンミーティングとあって、ファン・ソンビンは「楽しく遊べるエネルギーを準備してきました！」と意欲満々。「初めて日本の８２ＴＵＤＥに会ったとき、すごく親切なエネルギーをもらえてすごくありがたかったので、僕たちもそんなエネルギーを日本の８２ＴＵＤＥにあげられたら」と語った。

日本滞在中の楽しみについて、リーダーのチョ・ソンイルは「僕たちは日本に来ると必ずドン・キホーテとコンビニに足を運ぶ。韓国にはないおやつがあるので、必ず行きます」。メンバー間での最近の日本語の流行については、Ｍ！ＬＫの最新曲「好きすぎて滅！」がブームという。

グループの強みについて、ソンビンは「みんなが仲良いし、音楽的にももっとやりたいという気持ちがあること。もっと８２ＴＵＤＥの皆さんにいい舞台、いい音楽を聴かせたくて、みんな一緒に頑張っています。もっと頑張って大きな舞台に立ったり、いい音楽を作って成長したい」。ソンイルは「東京ドームに行きたいです！」とグローバルに活躍するトップアーティストになることを夢見た。