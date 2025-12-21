新潟Ｕ―１８の元日本代表ＦＷ田中達也監督が退任「次のステージでチャレンジ」「選手とともに戦えた時間は宝物」

来季からＪ２所属となる新潟は２１日、Ｕ―１８の田中達也監督が、２０２５シーズンをもって退任することを発表した。

元日本代表ＦＷで４３歳の田中氏は新潟で選手キャリアを終え、トップチームのアシスタントコーチを２２〜２４年まで務めた後、２５年からＵ―１８の監督を務めていた。

田中氏のコメント全文は以下の通り。

「まず初めに、１年間熱い応援・サポートをしていただいた皆様、本当にありがとうございました。私事ではありますが、アルビレックス新潟Ｕ―１８監督を退任することとなりました」

「『フェア』『フラット』『リスペクト』。この３つの言葉をチームの合言葉に、選手と共に戦えた時間は自分にとって宝物です。みんなで試合を楽しみ、勝利した瞬間の気持ちは一生忘れません」

「『チャレンジしよう！』常に選手へ話しをしてきました。だからこそ、自分自身も次のステージでチャレンジしなければいけないと思い決断しました。またピッチで会う時に成長した姿を見せることができるように、サッカー人生を楽しみます。ありがとうございました」