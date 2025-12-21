ゲームのアトラクションを楽しめた集英社ゲームズブース。カイロソフトとコラボした「こち亀」のゲームも発表！【#ジャンプフェスタ】
集英社ゲームズは開催中の「ジャンプフェスタ2026」にブースを出展。同社のゲームタイトルのグッズがプレゼントされる体験型のアトラクションを設置し、来場者を楽しませていた。
ジャンプフェスタ2026の集英社ゲームズブース
ブースで特に目立っていたのは、「ネオンチューブ巨大ピンボールガチャ」だ。カラーボールがチューブを伝っていくアトラクションで、体験した人には「ANTHEM#9」、「カミとミコ」、「OPUS: Prism Peak」、「BAKUDO」など全8タイトルのノベルティがランダムでプレゼントされた。
カラフルなボールが多数入れられたピンボールガチャはブースのシンボルに
ランダムでもらえたノベルティのキーホルダー
もう一つのアトラクションは「unVEIL the world アンベイル ザ ワールド」をモチーフとした「フラッシュ！ステップ！ストップ！アンベイル・タワー」。柱の上から降りてくる光をタイミングよく踏んでストップさせるというものだ。
上から落ちてくる光を「STOP」の部分で止めるアトラクション。簡単そうだが意外に難しい
こちらもノベルティはホルダー。集英社ゲームズのロゴ入りキーホルダーのオマケ付き
その他、「都市伝説解体センター」の「あざみになって念視するフォトスポット」や、イベントステージなども設置され、20日昼にはカイロソフトとのコラボレーションタイトル「こちら葛飾区亀有公園前派出所～両さんの商店街物語～」も発表となり、大きな盛り上がりを見せた。
あざみとともに念視ポーズができる「都市伝説解体センター」のフォトスポット。ここでもノベルティがプレゼントされた
ステージでは同社が発売するボードゲームのトークイベントも開催
「カミとミコ」の謎解きイベントも実施された
集英社ゲームズブースにて
『#こち亀』ノベルティ配布決定👮✨
＼#カイロソフト 開発の『#両さん商店街』
情報解禁を記念して
集英社ゲームズブースにてノベルティを配布🎁
両さんによる…ふれあい大福引き大会！？
ぜひ遊びにきてくださいね💨 pic.twitter.com/C6N1Gf4lBf
