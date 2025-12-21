横浜ＦＭが２５歳ＦＷ村上悠緋との契約満了を発表「思うような結果を出すことができず…」コメント全文

Ｊ１横浜ＦＭは２１日、愛媛に期限付き移籍中のＦＷ村上悠緋との契約満了にともない、来季の契約を更新しないことを発表した。

２５歳の村上は関東学院大から加入し、Ｊ１通算５試合０得点、Ｊ２通算３４試合４得点だった。

村上のコメント全文は以下の通り。

「期限付き移籍期間も含め、３年間本当にありがとうございました。マリノスではなかなか試合に絡むことができず、昨年夏から期限付き移籍という形で新たな挑戦をさせていただきました。目に見える結果を残そうと全力を尽くしてきましたが、思うような結果を出すことができず、この時を迎えることになりました」

「それでも、マリノスでの試合はもちろん、期限付き移籍先での試合にも足を運んでくださったファン・サポーターの皆さん、そして結果が出ない中でも自分に期待し、応援し続けてくださったことに心から感謝しています」

「プロとしてのキャリアをこのクラブでスタートできたこと、リーグ戦やカップ戦、ＡＣＬなど数多くの公式戦を通して経験できたことは、必ずこれからのサッカー人生に生きてくると思います。これからも全力で取り組んでいきますので、引き続き応援していただければ幸いです。あらためて、３年間本当にありがとうございました」