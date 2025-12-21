１２月２１日の阪神５Ｒ・２歳新馬（芝１８００メートル＝１２頭立て）は、オークス馬ヌーヴォレコルトを母に持ち、単勝５番人気だったトリニティ（牝、栗東・安田翔伍厩舎、父サートゥルナーリア）がしぶとく逃げ粘り、初勝利を挙げた。なお、単勝１番人気で母に重賞３勝のショウリュウムーンを持つダノンテムズ（牡、栗東・寺島良厩舎、父ダノンキングリー）は３着だった。勝ち時計は１分４８秒６（重）。

道中は最内枠から先手を奪い、マイペースに持ち込んだ。すぐ外にはブランヴァンダイク（牡、栗東・辻野泰之厩舎、父エピファネイア）がいたが、自分のリズムを守るようにゆったりとした逃げ。直線でもバッタリと止まることなく、最後は２、３着と首、頭差の接戦を制した。

騎乗したルメール騎手は「スタートがよかったですね。マイペースで競馬できました。そんなに切れないけど、スタミナがありそうです。最後もタフでした」と満足そうに振り返った。

同馬は２０１４年のオークスなど重賞４勝を挙げたヌーヴォレコルトの娘。姉で先日引退したイングランドローズも今年の小倉記念を制している。安田調教師は「他のきょうだいに比べると穏やかな方ですが、体はきょうだいに比べると、ゆっくり変化していくタイプだと思います。この距離でも忙しいぐらいで、２４００メートルぐらいあってもいいかなと思います」と振り返った。今後は放牧に出し、馬体の成長を見極めながら決めていく。