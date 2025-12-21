野呂佳代、“娘”との仲良しショット「顔立ちが似てる」「お二人とも可愛いです」
俳優の野呂佳代が、TBS系金曜ドラマ『フェイクマミー』（毎週金曜 後10：00）の公式SNSに登場。キャストのオフショットが公開された。
【写真あり】“娘”との仲良しショットが公開された野呂佳代
公式SNSは「オフショット 玲香さん(野呂佳代)の娘･璃子ちゃん(戸叶杏)が編み物でにじジローを作ってくれました！ ママと一緒に 三羽烏が頼もしい最終回は配信で」と紹介し、劇中で親子を演じた2人の仲良しショットを添えた。
ファンからは「お二人とも可愛いです 編みぐるみのにじジローも上手でかわいい!!」「いろはちゃんはじめ、子役の皆さん凄く良かったです。裏で、母子の仲良さも見れて、現場の温かさも解ります」「顔立ちが似てる…！」「野呂さんのお母さん役、とても感動しました」「え、これ作ったの？器用すぎ 親子ショットも尊い」「親子SHOTありがとうございます 素敵」などの声が寄せられている。
