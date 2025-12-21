オリオールズの菅野智之投手が日本時間20日、今シーズンを振り返るとともに、WBCへの出場について言及しました。

オールドルーキーとして今季からメジャーに挑戦。オリオールズで30試合に登板し、二桁勝利を達成しました。

この日、トレーニングを積むハワイから日本テレビ「Going! Sports&News」に生出演。

最近のトレーニング内容について聞かれると、「ちょうど動き始めでまだ重い負荷とかやってないんですけど、頑張ってます」と話し、メジャー1年目に関しては、「楽しかったです。すべてが新鮮で頑張ってました」と答えました。

すでに来年3月のWBCに参加を表明。侍ジャパン・井端弘和監督からは、「ユニホームをいただいて、よろしくお願いしますということで」と、やりとりを明かし、「頑張ります」と力を込めました。

出場すれば2017年大会以来。WBCの緊張感について聞かれると、「国際試合はやっぱり独特な雰囲気があるので東京ラウンドは緊張感がすごいですね」とコメント。

さらに元巨人監督の高橋由伸さんから、メジャーで印象に残ったバッターについて聞かれると、「アーロン・ジャッジがすごかったですね。甘くなったらヒットじゃなくホームランにさせるっていう、そこらへんの緊張感がすごかったです」とすでにアメリカ代表で参加を表明しているヤンキース主砲の名を挙げました。

(12月20日放送 日本テレビ「Going! Sports&News」を再編集)