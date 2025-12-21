Mr.×BAPE®︎が描く♡アートとストリートが交差する限定コレクション

BAPE®︎が日本人アーティスト・Mr.とタッグを組んだ「Mr. x BAPE®︎ コレクション」が登場します。ストリートウェアの象徴的存在であるBAPE®︎と、アニメやオタクカルチャーを背景に持つMr.の大胆でカワイイ世界観が融合。マイアミ・アート・ウィークで初披露された本コレクションは、ファッションの枠を超えたアートピースとしても注目を集めています。感性を刺激する限定アイテムは、着るだけで気分を高めてくれる存在です♡

Mr.の世界観を纏う特別感

Mr.は、日本のアニメやゲーム、ユースサブカルチャーのビジュアル言語を取り入れ、無垢さと不安定さが共存する独自の表現で国際的評価を得てきたアーティスト。

本コレクションでは、その色彩豊かで挑発的なアートが、BAPE®︎の代表的アイテムに落とし込まれています。

Tシャツやフーディーなど、日常に取り入れやすいアイテムでありながら、アート作品を身に纏うような存在感を放つのが魅力です。

アイコニックな注目アイテム

ラインアップはBAPE®︎を象徴する名作揃い。COLLEGE RELAXED FIT TEEはWHITEとBLACKの2色展開で、各15,400円（税込）。

COLOR CAMO RELAXED FIT FULL ZIP HOODIEはNAVYカラーで51,700円（税込）。※日本ではマイアミカラーの販売はございません。

そしてコレクションの中心となるBAPE STA™︎ OS #1はBLUEカラーで36,300円（税込）。※日本ではマイアミカラーの販売はございません。

いずれもMr.のイラストレーションが映える、コレクタブルな仕上がりです。

アートとストリートの融合

世界的に評価されるファインアートと、グローバルな人気を誇るストリートウェアの融合は、本コレクション最大の魅力。

BAPE®︎のレガシーを尊重しながらも、Mr.ならではのカワイさとエネルギーが加わることで、既存の枠に収まらない新鮮な表情を生み出しています。

ファッションとして楽しむのはもちろん、アートピースとしても価値を感じられる一着です。

感性で選びたい限定コレクション

「Mr. x BAPE®︎ コレクション」は、着る人の感性に寄り添いながら、日常に刺激と遊び心を与えてくれる存在です。ストリートとアート、カワイイと挑発、そのすべてが絶妙なバランスで共存。

2025年12月20日（土）より、BAPEXCLUSIVE™青山やBAPE STORE®各店、BAPE.COM WEB STOREにて発売される限定ドロップは見逃せません。

自分らしさを表現したい大人の女性にもおすすめしたいコレクションです♡