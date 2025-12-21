お笑いコンビ、サンドウィッチマンの伊達みきおさんが、自身のブログを更新。

「東京・宮城県人会」を開催したことを公表しました。



【写真を見る】【 サンド・ 伊達みきお 】 「東京・宮城県人会」を開催 鈴木京香・高橋ジョージ・千葉雄大・八乙女光・久保史緒里・宮藤官九郎・マギー審司ら 豪華メンバーが集結





伊達みきおさんは「東京・宮城県人会☆」「前々から、僕がずーっとやりたいと言っていた宮城県人会がようやく開催されました！！ やったー！」と、投稿。



続けて「場所は、東京白金台・八芳園！！ 最高の会場で、最高の料理を、最高の同郷仲間と共に最高の時間を過ごせました！」「今回、第１回目の東京・宮城県人会という事で、気分を上げる為にも八芳園さんに大変ご協力を頂きました。 １００人以上入れるお部屋を、贅沢に２０数名でお借り致しました。」と、記しました。





そして「東京・宮城県人会の役職が決まりました。。というか、僕が勝手に決めました（笑）」「名誉会長…鈴木京香さん。」「総監督…森公美子さん。」「総幹事長…山寺宏一さん。」「手品師…マギー審司さん。」と、綴りました。伊達みきおさんは「芸能を中心に、東京で頑張ってる宮城県人という事で、基本的には僕が連絡出来る範囲でお声がけさせて頂きました。勿論、お仕事や体調不良で参加が難しくなった方々も沢山いらっしゃいました。まだまだ、東京には沢山の同郷の方々が頑張ってますね。」と、投稿。

続けて「テンションも上がり、横断幕まで製作！（笑） 皆さん、ニコニコ楽しんで下さいました。名誉会長の京香さんより、毎年の恒例行事にしましょう！とのメールも頂きました」「本当に開催出来て良かったです！」と、記しました。

そして「北海道会や秋田県人会や福岡県人会みたいに、継続して集まる事が出来ると良いなぁ。」「総合司会は、我らが狩野英孝でした！」と、綴りました。







伊達みきおさんは「集合写真を撮りました！」と綴ると、写真をアップ。



続けて「下段右より。サンドウィッチマン伊達、岸孝之さん、荒川静香さん、高橋ジョージさん、鈴木京香さん、森公美子さん、佐藤由規さん、熊谷和徳さん。」「中段右より。山寺宏一さん、サンドウィッチマン富澤、久保史緒里さん、佐々木莉佳子さん、餠田コシヒカリさん、菅原茉椰さん、宮藤官九郎さん、マギー審司さん、中川晃教さん。」「上段右より。エバース佐々木くん、狩野英孝、千葉雄大くん、島崎信長さん、八乙女光くん、おかやまはじめさん、かの香織さん、菅原大吉さん。」と、参加した豪華メンバーについて、説明しました。



そして「今回、残念ながら欠席の連絡を頂きました中村雅俊さん、稲垣潤一さん、遊佐未森さん、大友康平さん、佐々木主浩さん、羽生結弦さん、宮世琉弥くん、パンサー尾形、八重樫幸雄さん……そして今回、連絡が繋がらなかった生島ヒロシさん。」「また、必ず開催しまーす！ こうやってみると、宮城県凄いなぁ。。」と、その思いを綴っています。



